ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【アメリカンツーリスター】のスーツケースでスマートに旅を楽しむ！進化系キャリーがAmazonで販売中！

機内持ち込みサイズのスピナー55 EXPには、手持ちのモバイルバッテリーを内部にセットして接続すれば、デバイスを充電できるUSBポートが付属するなど現代的な機能性も充実。振動を軽減するサスペンションホイールはスムースな走行性を発揮し、移動をスマートにサポートしてくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

ファスナーを開けるだけで容量が拡張できるエキスパンダブル機能を搭載している。

機内持ち込み可能サイズで、USBポート付きの現代的な利便性を備えている。

振動を吸収するサスペンションホイールがスムーズな移動をサポートしてくれる。

両面に荷崩れ防止ディバイダーや小物収納ポケットが付き、整理整頓がしやすい仕様となる。