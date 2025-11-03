てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
時間で始め、切り上げて。
公私共に忙しくなりそう。
ニーズが高まり、どこへ行っても重宝されるため、何をやっていても楽しくなってしまうはず。それだけに目の前のことに夢中になって、時間オーバーをしやすいでしょう。その時は充実感がありますが、やるつもりだったことに手が回らない悲劇が起こりやすいのです。
そこで、アラームなどを使って、しっかりと時間で動きましょう。また、一緒にいる人に「何時になったら帰ります」的に宣言をしておくのもいい考え。この点だけ気を付ければ、充実の1週間が実現します。
愛は、気が多くなりそう。秘密厳守で管理を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
