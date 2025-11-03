おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）アンテナを張って。
現状脱出の手がかりが！
ポジティブになりたいのに、なりきれないかも。
それは、心の中に引っかかりを抱えているせい。気にしないようにしよう、考えるのをやめようと思っても、思考が自然に戻ってしまうはず。
手あたり次第、いろいろなことを試してみましょう。本を読んだり、映画を見たり、人に話を聞いてもらったりするうちに、「こう捉えればいいのか」とヒントをつかめるはず。
海や滝を訪ねる、各駅電車に乗っていつもと反対の方向に進んでみる、プラネタリウムを見るなども、オススメです。
仕事は、見直しで精度を高めて。
愛は、街歩きデートが楽しくいい感じ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)