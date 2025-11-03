Photo: 納富廉邦

Bitoの「Book Marker」（税込42,900円）を見つけたのは、商品と小売店を繋ぐことを目的とした大日本市という展示会でのこと。

福岡の家具メーカーのブースに「栞となる家具」と書かれているのを見て「どういうことですか？」と聞いてみたら、本当にしおり機能を搭載したサイドテーブルだったので、ビックリしたのだ。

「だから、Book Markerという名前なんです」と、メーカーのデザイナーの方が胸を張ったのが記憶に残っている。

テーブルそのものがしおりとして機能する

Image: Bito

「しおりになる」とは、その言葉通り、読みかけの本を、そのページを開いた状態のまま保持しておける部分があって、つまり本当に、テーブル自体が本のしおりになっている。

テーブルに、開いた本をそのまま伏せておく人はけっこう多いと思うけれど、あれはかなり場所を取る。狭いサイドテーブルにコーヒーとかと一緒に置いてると、うっかりコーヒーカップが本に押されて落ちたりもする。

その点、この「Book Marker」だと、コーヒーも本も安全だから、ソファの横なんかに置いて、コーヒーを飲みながら本を読んで、ぱさっと本をしおり部分に置いてスマホを見るなんてことが、この小さなテーブルで可能になる。

Image: Bito

脚の部分というか、テーブルの下部はマガジンラック的に使うことができるから、画集なんかを置けば、部屋の装飾にもなるし、次に読む本なんかをストックしておいてもいいだろう。というか、そんな風にして私が使いたい。

一枚の板から切り出して作られた合理的な構造

Image: Bito

組み立て式で、一枚の板から切り出して作られているので、コンパクトに輸送できるのも面白い。送料が安くて済むだけでなく、大型本のようなパッケージになっていて、そういう部分までデザインされているのを見ると製品への信頼度も上がるというもの。

柾目にこだわった国産ヒノキを無垢のまま使ったシンプルなデザインは和室にも洋室にもイケる。などと、まだ買ってもいないのに、これをどこに置こうかと考える日々なのだ。

Source: Bito