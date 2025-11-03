【ブンデスリーガ】ハイデンハイム 1−1 フランクフルト（日本時間11月1日／フォイト・アレーナ）

【映像】30m爆速帰陣→ハードなディフェンス

フランクフルトのMF堂安律が、約30メートルをフルスプリントして相手シュートを阻止。日本代表の背番号10が披露したハードディフェンスをファンと解説者が絶賛している。

日本時間11月1日のブンデスリーガ第9節で、フランクフルトはアウェーでハイデンハイムと対戦。右ウイングで先発した堂安は14分、的確な守備で大ピンチを救う。

ハイデンハイムが右サイドで連続して球際を制し、深い位置まで突き進んでクロス。逆サイドに飛び込んだMFマティアス・ホンサクがダイビングヘッドで合わせようとした。

しかし、堂安がしっかりスペースをカバーしていた。ハーフウェーライン付近から爆速で自陣ペナルティーエリアまで帰陣し、ホンサクに激しく身体を寄せる。このハードディフェンスによりシュートは枠を外れ、フランクフルトは失点を免れた。

解説者も献身性を称賛

ABEMA解説の永井雄一郎氏は、このディフェンスを「堂安選手がよく戻りましたね。楽な体勢でヘディングをさせない状況を作りましたから、堂安選手の守備の献身性が出ましたね」と称賛した。

ファンもABEMAのコメント欄で、「オールマイティ堂安」「戻らなければゴールだった」「よく戻った」「献身性えぐいて」「堂安の守備！」「サボらないの偉いんよ」と堅実な守備対応に嬉々としていた。

なお、堂安は63分までプレー。精度の高いCKでバー直撃のシュートを演出するなど、ボールタッチの少ない中で奮闘したが、ゴールに繋がるプレーはできなかった。試合は1−1のドロー決着となっている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

