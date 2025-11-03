¡Ú2025Ç¯¡Ûº£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤¤¤¿¤¤12·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ
12·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡©ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢¸¢Íø³ÎÄêÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤12·î¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤¤¤¿¤¤12·î¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤½¤Î1¡§¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2501¡ä¡Ú¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡Û¹ñÆâ³°¤Ç¼òÎà¡¦¿©ÉÊ°ûÎÁ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¤Î¤ß¡Ë¤òÅ¸³«
¡ÚÃ±¸µ³ô¿ô¡Û100³ô
¡ÚºÇÄã¹ØÆþ¶â³Û¡Û75Ëü5900±ß¡Ê2025Ç¯10·î24Æü»þÅÀ¡Ë
¡Ú¸¢Íø³ÎÄêÆü¡Û12·îËöÆü
¡ÚÍ¥ÂÔÆâÍÆ¡Û¼«¼Ò¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡¦°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¡Ë
¡Ú3Ç¯Ì¤ËþÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß4ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê1000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê1000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß6ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê1500±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê1000±ßÁêÅö¡Ë
¢¡200³ô°Ê¾å
¡Ú3Ç¯Ì¤ËþÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß8ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê2000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê2000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß12ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê3000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê2000±ßÁêÅö¡Ë
¢¡1000³ô°Ê¾å
¡Ú3Ç¯Ì¤ËþÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß12ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê3000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê3000±ßÁêÅö¡Ë
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡Ê1¡Ë¥Ó¡¼¥ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê350ml´Ì¡ß20ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿åµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ê4500±ßÁêÅö¡Ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ê3000±ßÁêÅö¡Ë
¾åµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë
¢¡200³ô°Ê¾å
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ¥ÂÔ·ô5Ëç
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2501¡ä¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤â»È¤¨¤ë³ä°ú·ô¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¥ÂÔ¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò³ô¤òº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò³ô¤ò10·îËö¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢12·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆüÁ°¤ËÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤Î¤È¤ª¤ê¤ËÇäÇã¤ò¤¹¤ë¤È¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇäÇã±×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸¡¾Ú·ë²Ì
¾¡Î¨¡§79.17¡ó
¾¡¤Á¿ô¡§19²ó
Éé¤±¿ô¡§5²ó
°ú¤Ê¬¤±¿ô¡§1²ó
Ê¿¶ÑÂ»±×¡Ê±ß¡Ë¡§14,056±ß
Ê¿¶ÑÂ»±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§7.03¡ó
Ê¿¶ÑÍø±×¡Ê±ß¡Ë¡§21,715±ß
Ê¿¶ÑÍø±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§10.86¡ó
Ê¿¶ÑÂ»¼º¡Ê±ß¡Ë¡§-12,237±ß
Ê¿¶ÑÂ»¼º¡ÊÎ¨¡Ë¡§-6.12¡ó
¹ç·×Â»±×¡Ê±ß¡Ë¡§351,401±ß
¹ç·×Â»±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§175.70¡ó
¹ç·×Íø±×¡Ê±ß¡Ë¡§412,587±ß
¹ç·×Íø±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§206.30¡ó
¹ç·×Â»¼º¡Ê±ß¡Ë¡§-61,186±ß
¹ç·×Â»¼º¡ÊÎ¨¡Ë¡§-30.59¡ó
PF¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡Ë¡§6.743
Ê¿¶ÑÊÝ»ýÆü¿ô¡§50.04Æü
¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¡Î¨¤Ï79.17¡ó¡¢1¥È¥ì¡¼¥ÉÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÂ»±×¡ÊÎ¨¡Ë¤Ï7.03¡ó¤Ç¤¹¡£¾¡Î¨¤¬¹â¤¯¡¢Ê¿¶ÑÂ»±×¤â¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ô²Á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤¤¤¿¤¤12·î¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤½¤Î2¡§¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2503¡ä¡Ú¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡Û¼òÎà¡¦°ûÎÁ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¡ÚÃ±¸µ³ô¿ô¡Û100³ô
¡ÚºÇÄã¹ØÆþ¶â³Û¡Û22Ëü2150±ß¡Ê2025Ç¯10·î24Æü»þÅÀ¡Ë
¡Ú¸¢Íø³ÎÄêÆü¡Û12·îËöÆü
¡ÚÍ¥ÂÔÆâÍÆ¡Û
¡Í¥ÂÔÉÊ
¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¡ÊÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÃêÁª¤Ë¤ÆÄó¶¡Í½Äê¡Ë
¢¡100³ô°Ê¾å
¡Ú1Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤ËþÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡500±ßÁêÅö
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡2000±ßÁêÅö¡Ü¢
¢¡1000³ô°Ê¾å
¡Ú1Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤ËþÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡1000±ßÁêÅö
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡4000±ßÁêÅö¡Ü¢
¢¡3000³ô°Ê¾å
¡Ú3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ³ô¼ç¡Û¡Ä¡Ä¡6000±ßÁêÅö¡Ü¢
¢¨¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï2024Ç¯8·î¤ËÊÑ¹¹¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯12·îËöÆü¤Î´ð½àÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤¬1Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤Ëþ¤Î³ô¼ç¤Ë¤Ï¡¢¿·À©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô·Ð²á´ü´Ö¤òÀß¤±¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤¬3Ç¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÊºÇÄ¹2025Ç¯12·îËöÆü¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¡Ö100³ô°Ê¾å1000³ôÌ¤Ëþ1000±ßÁêÅö¡×¡Ö1000³ô°Ê¾å3000±ßÁêÅö¡×¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤ÎÆâÍÆ¤ÎÍ¥ÂÔÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ïweb¥µ¥¤¥ÈÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2503¡ä¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×À½ÉÊ¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡¦À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¡Ë¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ä¡¢Ä¹´üÊÝÍ³ô¼ç¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¤ÎÃêÁª¡Ë¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¥ÂÔ¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤¬12·îËö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò³ô¤òº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò³ô¤ò10·îËö¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢12·îËö¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆüÁ°¤ËÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤Î¤È¤ª¤ê¤ËÇäÇã¤ò¤¹¤ë¤È¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÇäÇã±×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸¡¾Ú·ë²Ì
¾¡Î¨¡§60.00¡ó
¾¡¤Á¿ô¡§15²ó
Éé¤±¿ô¡§10²ó
°ú¤Ê¬¤±¿ô¡§0²ó
Ê¿¶ÑÂ»±×¡Ê±ß¡Ë¡§2,880±ß
Ê¿¶ÑÂ»±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§1.44¡ó
Ê¿¶ÑÍø±×¡Ê±ß¡Ë¡§14,276±ß
Ê¿¶ÑÍø±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§7.14¡ó
Ê¿¶ÑÂ»¼º¡Ê±ß¡Ë¡§-14,214±ß
Ê¿¶ÑÂ»¼º¡ÊÎ¨¡Ë¡§-7.11¡ó
¹ç·×Â»±×¡Ê±ß¡Ë¡§72,004±ß
¹ç·×Â»±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§36.00¡ó
¹ç·×Íø±×¡Ê±ß¡Ë¡§214,145±ß
¹ç·×Íø±×¡ÊÎ¨¡Ë¡§107.08¡ó
¹ç·×Â»¼º¡Ê±ß¡Ë¡§-142,141±ß
¹ç·×Â»¼º¡ÊÎ¨¡Ë¡§-71.07¡ó
PF¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡Ë¡§1.507
Ê¿¶ÑÊÝ»ýÆü¿ô¡§50.04Æü
¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¡Î¨¤Ï60.00¡ó¡¢1¥È¥ì¡¼¥ÉÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÂ»±×¡ÊÎ¨¡Ë¤Ï1.44¡ó¤Ç¤¹¡£¾¡Î¨¤¬¹â¤¯Ê¿¶ÑÂ»±×¤â¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ô²Á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12·î¤Ï¡¢Í¥ÂÔ¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬180ÌÃÊÁ¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢3·î¡¢9·î¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤·î¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢¸¢Íø³ÎÄêÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¢Íø³ÎÄêÆüÄ¾Á°¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹âÃÍ¤Å¤«¤ß¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÂ»¼º¤ò¤³¤¦¤à¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¹¥Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ËÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²áµî¤Î³ô²Á¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î·ë²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¤ÎÇäÇã¤ò¹Ô¤¦¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤Ê¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È°Â¿´´¶¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¤âÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÃ£¿Í¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍÍÑÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼ÒµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
À¾Â¼ ¹ä¡Ê¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
¹ñÆâ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÃæ¾®·¿³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³ô¼°Åê»ñ¤òÅÁ¼ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¹Ö±é¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù3Ç¯Ï¢Â³ ³ô-1¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£
(Ê¸:À¾Â¼ ¹ä¡Ê¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë)