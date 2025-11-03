【ブンデスリーガ】マインツ 1−1 ブレーメン（日本時間11月1日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野の「クイック・スルーパス」

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、攻撃で違いを見せた。パスを引き取ってからツータッチで出したスルーパスをファンたちが称賛している。

マインツは日本時間11月1日、ブンデスリーガ第9節でブレーメンと対戦。佐野はダブルボランチの一角として先発出場し、右サイドバックに入ったブレーメン菅原由勢との日本人対決を迎えた。

ゴールレスで迎えた34分、マインツが右サイドから崩しにかかる。MFパウル・ネーベルが右サイドに開いたDFフィリップ・ムウェネにボールを預けて縦に抜け出す。フォローに入った佐野は、ムウェネからボールを引き出して左足でトラップ。すると、すかさず右足で前線に丁寧なスルーパスを通した。

これがネーベルに渡ってゴール前にクロスを入れる。ボールはFWベネディクト・ホラーバッハに届く直前で菅原にクリアされたが、佐野を含めた3人の流動的な動きからチャンスを作り出した。

解説も佐野のパスを称える

解説を務めた細貝萌氏（元日本代表MF）は「佐野選手のパスも良かったですし、菅原選手の守備も良かった」と称賛。続けて佐野のプレーについては「トラップしてからの縦パスが早かった。自分のボールを持つ時間は短く、パッとボールを離した素晴らしい縦パスでした」と称えている。

このプレーにSNSのファンたちも「佐野めっちゃいいパス」「よく見えてるなー」「もらう時点で狙ってた縦パスやな」「佐野が完全にチームの心臓」「めちゃくちゃいいスルーパス」「佐野のプレーがどんどん凄みを増してるな」と盛り上がりを見せた。

なお試合は36分にマインツが先制するも、86分にブレーメンが追いついてドロー。佐野と菅原はいずれもフル出場している。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

