しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
ピンチヒッターを引き受けて。
誰かの脱落、読みの甘さのあおりを受けて、宙に浮いた話が回ってきそう。
断ることもできそうですが、今回は快く引き受けて、場を丸く収めましょう。いざという時に頼れる人、困った時に助けてくれる存在として、一目置かれ、今後がグッとやりやすくなるでしょう。
また、この流れで知り合う人、親しくなる人とのご縁も後日、生きてきます。困った時はお互いさまと感じよく、盛り上げて。グループワーク、レジャーも楽しめそう。あなたが中心になって人を集めると、恒例化しそう。
愛は、ゲストがいい風を運んできます。友達ぐるみでデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
