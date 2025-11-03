【MARKS&WEB】心と肌を満たす限定の香り♡クリスマスを彩るご褒美アイテム

今年のクリスマスは、自分へのご褒美にもぴったりな香りをまとってみませんか？マークスアンドウェブから、11月6日(木)より登場する数量限定のクリスマスシリーズは、「オレンジ/ゼラニウム」と「アオモジ/クローブ」の2種の香り。乾燥しがちな冬の肌をいたわるハンドケアやボディケア、心をほぐすキャンドルまで、どれも香りとデザインで特別な季節を演出してくれます♡

フルーティーで華やぐ「オレンジ/ゼラニウム」

みずみずしいオレンジ精油と、優しく香るゼラニウム精油が織りなす「オレンジ/ゼラニウム」は、心まで明るくするフルーティーな香り。

雪の結晶モチーフの保湿バームや鮮やかな赤色のソープなど、見た目にも華やか。

ハンドメイドボタニカルソープ（\620税込）やモイスチャーハンドクリーム（\1,870税込）など、冬の手肌をやさしく守るラインナップです。

ゼラニウムの奥に香るオレンジのほろ苦さが、大人の可愛らしさを演出します♡

温もりを感じる「アオモジ/クローブ」

「アオモジ/クローブ」は、甘酸っぱいアオモジ精油と温かみあるクローブ精油をブレンド。スパイシーで落ち着いた香りが、寒い夜にぴったりのリラックスタイムを届けてくれます。

ハーバルバスソルト（\400～\1,820税込）やハンドソープ（\1,480税込）、キャンドル（\1,430税込）など、どれも冬のギフトに最適。

ユキノシタエキス配合で手肌をやさしくケアしながら、心までぬくもりを感じられます。

2種の香りが楽しめる限定ハンドクリームセット

人気の香り「オレンジ/ゼラニウム」と「アオモジ/クローブ」がミニサイズのセットで登場。マカデミア種子油やスクワランなどの保湿成分がしっとりとした潤いを与え、乾燥しがちな季節にぴったり。

ギフト仕様の限定ラッピング入りで、そのまま贈り物にも最適です。モイスチャーハンドクリームセット（30g×2個 \2,200税込）は、数量限定のため、なくなり次第終了です。

発売日は11月6日(木)から♡

冬の香りに包まれて、心まであたたかく

華やかな香りとぬくもりを届けてくれる、MARKS&WEBのクリスマス限定コレクション。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へ感謝を込めた贈り物にもぴったりです。

香りに癒され、心まで満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。冬の手肌と心に、そっと優しさを灯す特別なアイテムたちが、あなたの毎日にぬくもりを添えてくれます♡