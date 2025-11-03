かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
もう一度始めましょう。
視界スッキリ、再スタートを切れそう。
まだ、どちらにしようか決めかねていることもありそうですが、進んで行くうちに自然に答えが出てくるでしょう。自分の求めているもの、今やりたいこと、かなえたい夢、優先すべきことが明確になって、推進力を持って進んでいかれるはず。
社交は、合う、合わないがハッキリ。もう無理をする必要はないでしょう。本当に会いたい人、一緒にいたい人だけを優先して、ハッピーで毎日を満たさなくては！
健康管理は、東洋医学が有効です。仕事は、やりがい＆手応え十分。
愛は、特別なデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）リセット＆リスタート。
もう一度始めましょう。
視界スッキリ、再スタートを切れそう。
まだ、どちらにしようか決めかねていることもありそうですが、進んで行くうちに自然に答えが出てくるでしょう。自分の求めているもの、今やりたいこと、かなえたい夢、優先すべきことが明確になって、推進力を持って進んでいかれるはず。
社交は、合う、合わないがハッキリ。もう無理をする必要はないでしょう。本当に会いたい人、一緒にいたい人だけを優先して、ハッピーで毎日を満たさなくては！
健康管理は、東洋医学が有効です。仕事は、やりがい＆手応え十分。
愛は、特別なデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)