【今週の運勢】2025年11月第2週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

リセット＆リスタート。
もう一度始めましょう。

視界スッキリ、再スタートを切れそう。

まだ、どちらにしようか決めかねていることもありそうですが、進んで行くうちに自然に答えが出てくるでしょう。自分の求めているもの、今やりたいこと、かなえたい夢、優先すべきことが明確になって、推進力を持って進んでいかれるはず。

社交は、合う、合わないがハッキリ。もう無理をする必要はないでしょう。本当に会いたい人、一緒にいたい人だけを優先して、ハッピーで毎日を満たさなくては！

健康管理は、東洋医学が有効です。仕事は、やりがい＆手応え十分。

愛は、特別なデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)