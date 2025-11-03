「保育園の遠足でお弁当が必要なのは知っていたが、娘から『ちいかわがいい！』とリクエストされてしまった」



【写真】昨年に作った「アンパンマン弁当」もスゴイ

そんな一言から始まった“パパの大奮闘”が話題になっています。



投稿主は、ダンボールを使って人物の影アートを生み出す人気クリエイター・黒主厳太さん（@kuronushi_）。SNSフォロワーは300万人を超え、独創的な「ダンボール影アート」の発案者としても知られています。そんな彼が挑んだのは、まさかの“キャラ弁制作”。完成度の高さに、「AIで作ったの？」「器用すぎる！」と絶賛の声が相次ぎました。



きっかけは娘さんの“無邪気な一言”

黒主さんによると、「ちいかわ弁当を作って！」というリクエストは遠足の前日の夜に突然飛び出したそう。



「娘（3歳・年少クラス）からお願いされてしまって、もう逃げられませんでした（笑）」



そこで朝から2時間をかけて奮闘。材料は白米、ハム、チーズ、たまご焼き、ブロッコリー、枝豆、ちくわ、にんじん、きゅうり、ミニトマト。中でも時間がかかったのは、「ちいかわの顔のバランスと、海苔の細かいカット」。「シンプルだからこそごまかせない」と、職人のような集中力で仕上げたそうです。



「80点のつもりが、娘の笑顔で100点に」

完成後の“パパ的採点”は80点。しかし、娘さんが喜ぶ姿を見て「結果的には100点ですね！」と笑顔に。



「保育園の先生から“すごく喜んでましたよ！”と聞いて、ほっとしました。お弁当も米粒ひとつ残さず完食してくれたそうです」



昨年もキャラ弁（アンパンマン）を作ったという黒主さん。「今年も先生に驚かれました」と振り返ります。



「視聴者を喜ばせたい」から「娘を喜ばせたい」へ

普段はクリエイターとして、SNSで“見た人が驚くアート”を発信している黒主さん。今回のお弁当づくりには、その創造力がしっかり活かされていました。



「普段は『視聴者を喜ばせたい』と思って作品を作っていますが、今回はそれがそのまま“娘を喜ばせたい”に変わっただけ。作る目的は違っても、根っこは同じでした」



「キャラ弁は、愛情を伝える手段」

SNSでは「天才的なクオリティ」「愛が深い」「娘さんが羨ましい！」と大反響。中には「AIで作ったのでは？」という冗談交じりの声もありましたが、もちろんすべて手作業。



黒主さんは最後にこう話します。



「キャラ弁を作ったことがない方も、ぜひ挑戦してみてほしいです。クオリティよりも“喜ばせたい”という気持ちが一番大事。その思いがあれば、どんなお弁当も最高の作品になります」



SNSでも「パパすごい」「こんな父親になりたい」の声続出

投稿には「職人のキャラ弁」「こんな父親に育てられたら最高」「愛情弁当で泣ける」といったコメントが寄せられ、X上で数万件の“いいね”を記録。



黒主さんの「ちいかわ弁当」は、ただのキャラ弁ではなく――“親子の愛情をかたちにしたアート作品”だったのですね。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）