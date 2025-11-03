ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
イージーゴーイング。
天王星がふたご座を離れて、グッと生きやすくなるでしょう。
運の強さのレベルは下がるのですが、それが今のあなたには、ちょうどいいはず。「もうよく分からなくなっちゃった」ことも、そんなに頑張らなくていいのかも的な着地をして、一回リセットできるでしょう。
プロジェクトの頓挫、見直しも起こりそうですが、内心ホッとするのでは？ 忙しさにかまけて放置していた日常や社交のメンテナンスをしつつ、英気を養っていきましょう。
オフは、趣味に走って。気の合う新しい友達ができそうです。
愛は、リクエストに応えて。盛り上がります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
