おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
大きなバッグでお出掛けを。
運気は予想外の方向に動いていきます。
人から意外ないただきものをしたり、出先で気になる何かと出会ったりしそう。ちょっと大きめのバッグで出掛けると、お楽しみでパンパンにして帰れそう。どっちつかずだった話は、ようやく白黒ついて、あなたに有利な流れになるはず。活躍のフィールドも広がっていきそうです。
社交は、人間関係の入れ替え中。意外な人と急接近したり、レギュラーメンバーと遠ざかったりするでしょう。
秋の夜長にピッタリなのは、読書。歴史や哲学の本に気付きがありそう。
愛は、話し合いで調整を。言い分を認め合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
