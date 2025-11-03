◆ 初受賞者は8選手、カブスから最多3選手

現地時間2日、MLB機構が2025年シーズンのゴールドグラブ賞受賞者を発表した。

アメリカン・リーグでは、スティーブン・クワンが左翼手部門で4年連続4度目の受賞。ルーキーイヤーから4年連続の受賞は、10年連続のイチロー、ノーラン・アレナドに次いで史上3人目の記録となっている。

ナショナル・リーグでは、ジャイアンツのエース投手ローガン・ウェブ、正捕手パトリック・ベイリーが揃って受賞。バッテリーでの同時選出は2013年のアダム・ウェインライトとヤディアー・モリーナ（カージナルス）以来、12年ぶりの快挙となった。

なお、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースからは遊撃手部門にムーキー・ベッツ、ユーティリティ部門でミゲル・ロハスがファイナリストに入ったが、選出はなかった。

各リーグのポジション別受賞者は以下の通り。

【アメリカン・リーグ】

＜投手＞

マックス・フリード（ヤンキース）

3年ぶり4度目（ア・リーグでは初）

＜捕手＞

ディロン・ディングラー（タイガース）

初受賞

＜一塁手＞

タイ・フランス（ツインズ、ブルージェイズ）

初受賞

＜二塁手＞

マーカス・セミエン（レンジャーズ）

4年ぶり2度目

＜三塁手＞

マイケル・ガルシア（ロイヤルズ）

初受賞

＜遊撃手＞

ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）

2年連続2度目

＜左翼手＞

スティーブン・クワン（ガーディアンズ）

4年連続4度目

＜中堅手＞

セダン・ラファエラ（レッドソックス）

初受賞

＜右翼手＞

ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）

2年連続2度目

＜ユーティリティ＞

マウリシオ・デュボン（アストロズ）

2年ぶり2度目

【ナショナル・リーグ】

＜投手＞

ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）

初受賞

＜捕手＞

パトリック・ベイリー（ジャイアンツ）

2年連続2度目

＜一塁手＞

マット・オルソン（ブレーブス）

6年ぶり3度目（ナ・リーグでは初）

＜二塁手＞

ニコ・ホーナー（カブス）

2年ぶり2度目

＜三塁手＞

ケブライアン・ヘイズ（パイレーツ、レッズ）

2年ぶり2度目

＜遊撃手＞

メイシン・ウィン（カージナルス）

初受賞

＜左翼手＞

イアン・ハップ（カブス）

4年連続4度目

＜中堅手＞

ピート・クロー・アームストロング（カブス）

初受賞

＜右翼手＞

フェルナンド・タティスJr.（パドレス）

2年ぶり2度目

＜ユーティリティ＞

ハビエル・サノヤ（マーリンズ）

初受賞