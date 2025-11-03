J1アビスパ福岡のマスコットキャラクター「スビーくん」が大きく成長し、10月からホームのベスト電器スタジアムや各種イベントに登場している。その愛くるしいフォルムで、早くもサポーターの心をわしづかみしている。

アビスパのマスコットは熊ん蜂をモチーフとした「アビーくん」と「ビビーちゃん」がおり、2人は2003年に結婚。21年に生まれたのがスビーくんだ。

これまでは両親に抱っこされて登場していたが、10月4日に横浜FC戦の前座として行われた30周年記念のOB戦では大きくなった着ぐるみ姿で登場。キックインセレモニーを任された。同26日の湘南戦では初めてのお散歩として、スタジアムを１周した。

スビーくんは「地域貢献」を自身の活動のテーマに掲げている。両親のアビーくん、ビビーちゃんを見て「自分にできること」を探しており、まずは福岡の街を知ることと、元気にしていくことを目的にホームタウン活動に積極的に出ていく考えだ。すでにサッカー教室やクリーン活動といったイベントに参加している。また、Jリーグが推進するサステナビリティ活動にも参加する予定だ。気候変動の影響で、蜂の巣が気候変動や災害の変化でつぶれていっており、作物を作るきっかけとなっている蜂の受粉もできなくなっている。このままだと人間の食べる作物も危ない−。そんな観点から、サステナビリティの大切さを伝えるシンボルとしても活動していくつもりだ。

すでにイベントでは子どもから大人まで大人気で、ぬいぐるみが売り切れるなど大好評。皆に長く愛される存在として、福岡の街を元気にしていく。