大リーグで守備のベストナインに相当するゴールドグラブ賞が2日（日本時間3日）に発表された。

ガーディアンズのスティーブン・クワン外野手（28）とカブスのイアン・ハップ外野手（31）が4年連続で受賞した。クワンはメジャー1年目から4年連続で、10年連続のイチロー、ノーラン・アレナドに次ぐ歴代3位。初選出はカブスの「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（23）ら8人で、カブスからはハップ、二塁手のニコ・ホーナー（28）とともに最多の3人が選出された。

ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたドジャースからはムーキー・ベッツ（33）が遊撃手、ミゲル・ロハス（36）がユーティリティー部門で最終候補の3人に残っていたが、選出を逃した。ジャイアンツのローガン・ウェブ投手（28）とパトリック・ベイリー捕手（26）は史上8度目の同一球団バッテリーでの受賞となった。

受賞者は各チームの監督と最大6人のコーチによる投票（75パーセント）とSABR（野球研究協会）の守備指標「ディフェンシブ・インデックス」（25パーセント）で決定。監督とコーチは同一リーグ内のみ投票可能で、自チームの選手には投票できない。

【ア・リーグ】

▽投手 マックス・フリード（ヤンキース）3年ぶり4度目

▽捕手 ディロン・ディングラー（タイガース）初

▽一塁手 タイ・フランス（ツインズ/ブルージェイズ）初

▽二塁手 マーカス・セミエン（レンジャーズ）4年ぶり2度目

▽三塁手 マイケル・ガルシア（ロイヤルズ）初

▽遊撃手 ボビー・ウィット（ロイヤルズ）2年連続2度目

▽左翼手 スティーブン・クワン（ガーディアンズ）4年連続4度目

▽中堅手 セダン・ラファエラ（レッドソックス）初

▽右翼手 ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）2年連続2度目

▽ユーティリティー マウリシオ・デュポン（アストロズ）2年ぶり2度目

【ナ・リーグ】

▽投手 ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）初

▽捕手 パトリック・ベイリー（ジャイアンツ）2年連続2度目

▽一塁手 マット・オルソン（ブレーブス）6年ぶり3度目

▽二塁手 ニコ・ホーナー（カブス）2年ぶり2度目

▽三塁手 ケブライエン・ヘイズ（パイレーツ/レッズ）2年ぶり2度目

▽遊撃手 メーソン・ウィン（カージナルス）初

▽左翼手 イアン・ハップ（カブス）4年連続4度目

▽中堅手 ピート・クローアームストロング（カブス）初

▽右翼手 フェルナンド・タティス（パドレス）2年ぶり2度目

▽ユーティリティー ハビエル・サノヤ（マーリンズ）初