原日出子、家族＆友人たちと“おうちごはん”楽しむ 食卓に手料理などがズラリ「おいしそう」「豪華すぎる！」「素敵なハロウィンパーティーですね」
俳優の原日出子（65）が2日、自身のインスタグラムを更新し、家族、友人たちと楽しんだハロウィーンパーティーの思い出を動画を添え紹介した。
【動画】「豪華すぎる！」「おいしそう」手料理などがズラリと並びにぎやかなパーティーの様子
ハッシュタグでは「#お家ご飯 #かあちゃんの味」などと記し、サラダやローストビーフ、スープといった手作り料理などが並ぶにぎやかな食卓や華やかに飾り付けした空間を披露。
ハロウィーンにちなんだ映画を観ながらワイワイ盛り上がったといい、「大人も子供も楽しい夜でした」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「すてき〜楽しそう〜」「にぎやかな様子が伝わってくるようです」「おいしそうなお料理がズラリと並んでますね」「豪華すぎる！」「素敵なハロウィンパーティーですね」など、さまざまな声が寄せられている。
