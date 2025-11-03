SKY-HI＆森香澄“今年の顔”に選出 来年の顔には宮世琉弥
アーティスト・プロデューサーとして活動するSKY-HI、タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）、俳優の宮世琉弥が3日、「2025年今年の顔」『日経トレンディ12月号“2025年ヒット賞品ベスト30＆2026年ヒット予測ベスト100”』発表会に登壇した。SKY-HIと森が2025年に活躍した「今年の顔」、宮世が「来年の顔」として選出された。
【写真】ミャクミャクとたわむれるSKY-HI、森香澄、宮世琉弥
SKY-HIは、自身の音楽活動だけでなく、音楽マネジメントレーベル「BMSG」の代表取締役CEOとしてBE:FIRSTをはじめとするさまざまなアーティストのプロデュースを手掛けている。企業から5年の間に「挑戦と失敗とそこからの反省を繰り返してきた」と語り、来年に向けて「モチベーションは山のようにあります」と意気込んだ。
今年30歳という節目の年を迎えた森は「30代に突入したので、自分からこういうことやりたいとか発信することが増えていけばいいなと思っております」と新たな目標を明かし、「モチベーションは山登り」とSKY-HIにならって言うつもりが少しずれて思わず苦笑いする場面も。あわてて「山登りで上がっております」と軌道修正しつつ、意欲をあらわにしていた。
宮世は、歴代の“来年の顔”に選出された顔ぶれが軒並み活躍していることにふれ、「めちゃくちゃプレッシャーですけど…」とつぶやきつつ、「歴代のみなさんが本当に大活躍されているので、それに負けないくらい頑張ってよりいっそう仕事に力を入れていきたいなと思います」と背を正した。
同誌の「ヒット商品ベスト30」は「売れ行き」「新規性」「影響力」の3要素からヒット度合いを評価し、独自にランク付けを行う企画。3要素をともに、同誌は今年の「ヒット商品ベスト30」第1位に「大阪・関西万博 with ミャクミャク」を選出した。今年から導入された「今年の音」にはMrs. GREEN APPLEが選ばれた。
ほかに、『日経トレンディ』の澤原昇編集長が登壇した。司会は荘口彰久が務めた。
【写真】ミャクミャクとたわむれるSKY-HI、森香澄、宮世琉弥
SKY-HIは、自身の音楽活動だけでなく、音楽マネジメントレーベル「BMSG」の代表取締役CEOとしてBE:FIRSTをはじめとするさまざまなアーティストのプロデュースを手掛けている。企業から5年の間に「挑戦と失敗とそこからの反省を繰り返してきた」と語り、来年に向けて「モチベーションは山のようにあります」と意気込んだ。
宮世は、歴代の“来年の顔”に選出された顔ぶれが軒並み活躍していることにふれ、「めちゃくちゃプレッシャーですけど…」とつぶやきつつ、「歴代のみなさんが本当に大活躍されているので、それに負けないくらい頑張ってよりいっそう仕事に力を入れていきたいなと思います」と背を正した。
同誌の「ヒット商品ベスト30」は「売れ行き」「新規性」「影響力」の3要素からヒット度合いを評価し、独自にランク付けを行う企画。3要素をともに、同誌は今年の「ヒット商品ベスト30」第1位に「大阪・関西万博 with ミャクミャク」を選出した。今年から導入された「今年の音」にはMrs. GREEN APPLEが選ばれた。
ほかに、『日経トレンディ』の澤原昇編集長が登壇した。司会は荘口彰久が務めた。