¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¥Ü¥¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡££¹»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¥»¡¼¥ÖËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£´¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤òÌá¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÏ¯´õ¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤é¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£²»î¹ç¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åê¼ê¤¬¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ü¥¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬Ãæ·Ñ¤®ÍÞ¤¨¤Ë²ó¤ë¤¯¤é¤¤¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£