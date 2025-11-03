【東日本実業団対抗駅伝】ロジスティードが初優勝 平林清澄がゴールテープ切る…上位１３チーム速報順位
◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）
東日本実業団駅伝はロジスティードが初優勝を果たした。
３区の四釜峻佑が区間賞の走りで８位から一気に首位に出ると、その後は首位をキープ。最終７区には実業団デビューとなった国学院大出身の平林清澄が危なげなくゴールテープを切った。
以下、上位１３チームの速報順位。
（１）ロジスティード
（２）ＧＭＯインターネットグループ
（３）スバル
（４）サンベルクス
（５）ＪＲ東日本
（６）Ｍ＆Ａベストパートナーズ
（７）富士通
（８）ヤクルト
（９）コニカミノルタ
（１０）ホンダ
（１１）プレス工業
（１２）花王
（１３）ＮＤソフト
東日本実業団駅伝は、これまでさいたま市の埼玉県庁前スタート、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場ゴールの７区間７６・９キロで開催されていたが、今大会から同公園内の特設周回コースで開催。２３チームが参戦し、上位１２チームと、１２位と１０分差以内で最上位の企業チーム１チーム（第７０回記念大会枠）が、全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝＝来年１月１日、群馬）の出場権を獲得する。