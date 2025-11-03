優勝のゴールテープを切ったロジスティードの平林清澄（カメラ・綾部　健真)

写真拡大

◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

　東日本実業団駅伝はロジスティードが初優勝を果たした。

　３区の四釜峻佑が区間賞の走りで８位から一気に首位に出ると、その後は首位をキープ。最終７区には実業団デビューとなった国学院大出身の平林清澄が危なげなくゴールテープを切った。

　以下、上位１３チームの速報順位。

　（１）ロジスティード

　（２）ＧＭＯインターネットグループ

　（３）スバル

　（４）サンベルクス

　（５）ＪＲ東日本

　（６）Ｍ＆Ａベストパートナーズ

　（７）富士通

　（８）ヤクルト

　（９）コニカミノルタ

　（１０）ホンダ

　（１１）プレス工業

　（１２）花王

　（１３）ＮＤソフト

　　東日本実業団駅伝は、これまでさいたま市の埼玉県庁前スタート、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場ゴールの７区間７６・９キロで開催されていたが、今大会から同公園内の特設周回コースで開催。２３チームが参戦し、上位１２チームと、１２位と１０分差以内で最上位の企業チーム１チーム（第７０回記念大会枠）が、全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝＝来年１月１日、群馬）の出場権を獲得する。