◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

東日本実業団駅伝はロジスティードが初優勝を果たした。

３区の四釜峻佑が区間賞の走りで８位から一気に首位に出ると、その後は首位をキープ。最終７区には実業団デビューとなった国学院大出身の平林清澄が危なげなくゴールテープを切った。

以下、上位１３チームの速報順位。

（１）ロジスティード

（２）ＧＭＯインターネットグループ

（３）スバル

（４）サンベルクス

（５）ＪＲ東日本

（６）Ｍ＆Ａベストパートナーズ

（７）富士通

（８）ヤクルト

（９）コニカミノルタ

（１０）ホンダ

（１１）プレス工業

（１２）花王

（１３）ＮＤソフト

東日本実業団駅伝は、これまでさいたま市の埼玉県庁前スタート、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場ゴールの７区間７６・９キロで開催されていたが、今大会から同公園内の特設周回コースで開催。２３チームが参戦し、上位１２チームと、１２位と１０分差以内で最上位の企業チーム１チーム（第７０回記念大会枠）が、全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝＝来年１月１日、群馬）の出場権を獲得する。