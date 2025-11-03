「ヤマモトは想像を超えた。我々の期待を大きく上回った」ド軍フリードマン編成本部長 MVPの山本由伸に最大級の賛辞



ドジャースのフリードマン編成本部長 PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日） MLBワールドシリーズ 第7戦 トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ドジャースが再び頂点に立った。ワールドシリーズ第7戦は延長11回までもつれ込む死闘となったが、ロサンゼルス・ドジャースが5対4でトロント・ブルージェイズを下し、球団史上初となる2年連続のワールドシリーズ制覇を達成。

シリーズMVPには、前日に96球を投げたにもかかわらず第7戦で再びマウンドに上がり、9回から延長11回までを投げ抜いた山本由伸（27）が選ばれた。

この歴史的快挙の立役者たちを陰で支えたのが、球団のチーム編成を統括するアンドリュー・フリードマン編成本部長だ。

試合後、フリードマン氏は報道陣の取材に応じ、選手たちの勝負強さ、チームの結束、そして山本の"想像を超える才能"について語った。

「彼（山本由伸）が驚異的な才能と卓越した競争心、そして多彩な球種を持っていることは分かっていました。しかし、実際に彼と日々を共にして分かったのは、数字では表せない"無形の強さ"です。契約のときには知り得なかった部分で、彼は我々の期待を大きく上回りました。まさに特別な存在です」と、球団トップとして最大級の賛辞を送った。

一方で、第7戦ではプレシーズンの先発ローテーション投手全員を投入するという異例の総力戦に踏み切った。その采配について問われると、フリードマン氏は「それが我々の勝ち方だった」と断言する。

「この試合に勝つために必要なことを全てやりました。スネル、グラスノー、そしてヤマモト――全員が自分の役割を理解し、チームのために身を投じてくれた。特にグラスノーは連投経験がなかったにもかかわらず、チームのために投げた。全員がヒーローでした」と、チーム全体の献身を誇った。

最後に、3人の日本人選手 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の存在について問われると、フリードマン氏は誇らしげに語った。

「彼らがこのチームに与えた影響は計り知れません。山本は今シリーズで我々の勝利を決定づけ、大谷はチームの軸として1年間支え続けた。そして朗希はこの短期間で大きな成長を遂げた。彼らは才能だけでなく、プロフェッショナリズムとチームへの献身を示してくれた。日本のファンも誇りに思うはずです」

冷静沈着なフロントリーダーの言葉には、組織としての哲学と、チームへの深い敬意が詰まっていた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト