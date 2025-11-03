今月、亀梨和也（39）との破局が報じられた田中みな実（38）。この報道を巡っても、田中に問題があるかのような臆測記事も多く出ているが、なぜ彼女は悪い意味で注目を集めやすいのか……。ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

＊＊＊

ここ数週間、田中みな実さんに関するネガティブな記事が相次いでいる。亀梨和也さんとの破局、ドラマ「フェイクマミー」共演中の波瑠さんとの不仲説など、「こだわりが強く周囲を振り回している」「自分中心」というニュアンスの記事が続いた。そもそも亀梨さんとの交際報道を含め、いずれもドラマ放送期間中に浮上した点からすれば、番宣的な側面もあるだろう。波瑠さんとの件については双方の事務所が否定しており、単なるゴシップに過ぎない。

田中みな実

しかし世間の反応は「田中みな実ならあり得る」と妙に納得している様子だ。「重い」「自分の意見を押し付け過ぎる」……田中さんがテレビ番組やネット動画で見せてきた振る舞いを、「嫌われる理由」として挙げるコメントは多い。でもその田中さんの態度には、私たちの中にもある「人に好かれたいあまりの過剰適応」が表われているようにも見える。だからこそ彼女は、「嫌われるのも分かる」といわれながらも注目され続けているのではないだろうか。

「努力家」「ストイック」なタレントイメージは自信のなさの裏返し？

田中さんといえば「努力家」「ストイック」というイメージを挙げる人が多い。特に美容関連に対する意識の高さは同性からの憧れと尊敬を集め、田中さんが紹介した商品は「田中みな実売れ」なるブームを呼ぶという。

こうした世間からの期待が、ますます田中さんの「ストイック」さに拍車をかけているのではないか。見た目だけでなく、男性から見ても「イイ女」に見られる振る舞いを心がけているなど、度々トーク番組などで明かしている田中さんだが、それは「完璧でありたい」という強迫観念にもつながっている。

だからこそ、共演者への「良かれと思っての助言」が「上から目線」と誤解されやすく、「自分の意見を押し付けて息苦しい」という印象になるのだろう。おそらく田中さん自身は自分を守るために丁寧に接しているだろうが、かえって「わたしが納得するような完璧な人でないと許さない」というような壁をつくってしまう。かつてはマネージャーへのパワハラ疑惑や、共演した芸人や先輩から「目も合わせない」「人によって態度を変える」と指摘されたこともあった。

だから田中さんの「完璧主義ゆえの厳しい対応」は、共感と反発の両方を呼ぶ。「あざとくて何が悪いの?」でしたたかな処世術を披露し一躍ブレイクした田中さんだが、本質はとてもアンバランスで、要領の悪い人なのではないだろうか。ただその不器用さをキャラにすることもなく、美しく完璧な私として振る舞い続ける。そこに危うさを感じている視聴者は多いことだろう。

「いい子でいたい」「期待に応えたい」……田中みな実は現代人を映す「鏡」である

田中さんは相手に合わせてキャラを変え、常に空気を読んで振る舞う。テレビでは「彼氏に紹介したくない女性」ともいえそうなあざとい振る舞いを見せつつ、女性タレントとの共演動画では「親しみやすくおもてなし好きな私」「美容情報を惜しみなく伝える親切な私」を演出する。フリーになりたての頃は、「友達がいない」など闇キャラっぽい面を出していることもあった。

その時代の求める女性像をかぎ分ける嗅覚と、バランスを保つ努力は並大抵ではない。しかし、好かれようとするあまり自分軸を見失うと、他人の視線に翻弄されてしまう。

「誰からも愛されたい」「期待に応えたい」と無理を重ねる姿は、もはや現代社会の縮図でもある。誰もがSNSで「どう見られるか」を意識しながら生きており、田中さんのように「嫌われたくない」気持ちを抱えているのだ。

本人や事務所がいくら否定しても、対人関係でネガティブな記事が出るたびに「田中みな実ならありそう」と思われてしまう空気感は問題である。でも一方で田中さんのニュースに対する注目度の高さは、「嫌われたくない」ともがく現代人の象徴ともいえる。田中さんの姿に「分かる」「見ていて苦しい」と感じる人が多いのは、彼女が「現代人のリアル」を体現しているからではないだろうか。

誰もが他者からの評価におびえながらもSNSで理想の自分を演出している。完璧であろうとするほど、孤独になる。愛されたいと願うほど、誤解される。田中さんの歩みは、現代社会の矛盾そのものを映している。もしかすると私たちは、田中みな実という「鏡」を通して、自分自身の不器用さを見つめているのかもしれない。みんなに好かれたい病、いわば「みんなのみな実病」は、実は誰の中にも潜んでいるのだ。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部