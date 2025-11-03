宇佐美友紀インタビュー

AKB48の歴史で、初めて「卒業」を選んだ1期生メンバーの宇佐美友紀さん（40）。デビューから、わずか4か月のことだった。総合プロデューサーの秋元康氏にはどのように伝えたのか。卒業発表は極秘にされ、当日ステージ上で知ったメンバーたちは泣き崩れたという。宇佐美さんが当時を振り返る。（全5回の第5回）

＊＊＊

【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48時代の宇佐美さん、専門の「卒アル」、成人式の貴重ショットも

2006年12月のデビューから、3か月。私の卒業を秋元康さんに直接相談したのは、07年3月の公演直前でした。マネージャーには以前から「辞めたい」という意思を伝えていたので、いよいよもう引き止めるのは難しいと判断された時に「秋元先生にも直接気持ちを伝えにいこう」ということになりました。

宇佐美友紀

面談は、劇場のスタッフルームのような狭い部屋で行われ、マネージャーなどを含め5、6人が同席していました。かなり緊迫した場面でしたが、意外にも秋元さんは穏やかでした。

私が入室した時、秋元さんたちは談笑されていて、リラックスした雰囲気でした。「辞めさせていただきたくて……不満があるわけではないけれど、自分の人生の中で区切りをつけたいと思いました」という内容を伝えました。

さらに、続けて「アイドルが好きで、辞める時に自分のDVDを出したいと思っているんですが、協力してくれませんか？」とダメ元でお願いしたんです。すると秋元さんは「いいよ」と言ってくれて、まさかの卒業DVDを作ってくれることになりました。

周りのマネージャーからは「もう少し頑張れないか」と引き止められましたが、秋元さんは、おそらくメンバーが辞めることも想定内だったのでしょう。「変な形で終わるよりも、円満に終わって、卒業後もこんな道があるんだよ、と卒業生第1号として見せることができれば、みんなも安心するから、一緒に道を作りましょう」という感じで提案してくれました。

「え、何だろう？」

2006年3月23日、私の卒業公演の日が来ました。辞めることを、劇場に足を運んでくれていたファンの方に自分の口から直接伝えたいという希望を叶えてもらった形です。メンバーには卒業することを伝えていなかったので、最後に私が一人で挨拶をする時間が設けられた時は、みんなが「え、何だろう？」とざわついていました。

私は、みんなに心配をかけたくなかったし、前向きな決断だと思っていたので、明るい感じで話そうと決めていました。最後の挨拶では「うれしいお知らせがあります」と言った後、「これまで用意してもらった階段を上がってきたけれど、これからは自分で歩んでいこうと思います」と伝えました。

その瞬間、ステージ上は壮絶な感じになっちゃって……。メンバーたちが寄ってきて泣き崩れ、ステージに膝をついている映像が卒業DVDに残っています。きっと、マネージャーも「宇佐美は辞めないと思うよ」とメンバーに言っていたのでしょう。「寝耳に水」といった感じで、みんなパニック状態でしたね。

もちろん、そのままメンバーを続けて、Mステや紅白歌合戦に出たいというミーハーな気持ちはありました。ただ、冷静な自分が常にいて、「今ならまだ引き返せば、AKBではない普通の人生に戻れるかもしれない」と考えていたんです。

卒業という選択に、全く後悔はありません。憧れだった（ダンスプロデューサーの）夏まゆみ先生も「自分で決めたんだったら、正しいから大丈夫だよ」と言ってくださり、その言葉に救われましたね。辞めて、結果、良かったと思っています。

＊＊＊

第4回【「Mステ」出演を拒否してAKB48を最初に卒業 “最年長”メンバーが苦渋の決断をしたワケ】では、宇佐美さんがAKB48のメンバーとしてデビューした当初の様子や卒業を決めた理由などを語っている。

宇佐美友紀

1984年、埼玉県三郷市出身。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。翌06年3月に卒業、グループ最初の卒業生となった。以後、ラジオパーソナリティ、イベントMC、ナレーターとして活動。現在は、BAYFMの「MUSIC SALAD」火曜DJなどを務める。17年に結婚、19年に第一子を出産している。

デイリー新潮編集部