人々の注意を引き付けるために、1秒が争奪される時代――。SNSが浸透することで「アテンション・エコノミー」への警戒感が強まる中、「じっくり、ゆっくり情報を摂取する」ことはできなくなりつつある。一方、長いコンテンツを楽しむメディアとして、俄に注目されているのが、音声プラットフォームのポッドキャストである。フォロワー12万人を誇る「News Connect」を筆頭に様々な番組を手掛けるPodcast Studio Chronicle代表であり、プロデューサー・編集者でもある野村高文氏が初の単著となる『プロ目線のPodcastのつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）を上梓した。

ショート動画全盛の時代、さらにSora2の登場で爆発的に動画コンテンツが普及していく中で、なぜいま「音声」なのか。野村氏へのインタビューで解き明かす。

注目を集めるポッドキャスト

そもそもポッドキャストとはどんなプラットフォームでしょうか。「ラジオとは何が違うのですか？」と、初めてお会いする方に尋ねられることもあります。

ポッドキャストとはインターネット上で聞ける音声コンテンツで、特にトークを主体にするものです。その歴史は意外に古くて2004年にアメリカのコラムニストが生み出した造語と言われています。

ラジオとの大きな違いとして、まず誰でも配信できる点が挙げられます。ラジオは総務省から免許を得たラジオ局が特定の電波を使って放送する一方、ポッドキャストはインターネット上で基本的に誰でも配信できます。

そしてもう一つ、ラジオとの大きな違いが「アーカイブ性」です。

テレビ番組とYouTubeの関係によくたとえられますが、ポッドキャストはいつでも好きな時に過去の放送を聞くことができます。誰でも配信できて、いつでも聞ける。最近、個人であれ法人であれ、情報発信をしようと考えたとき、ポッドキャストはブログやnoteのようなテキスト、YouTubeなどの動画に次ぐ「第3のオプション」として注目が集まっています。

では、なぜテキストでも動画でもなく、ポッドキャストなのでしょうか。そこには、音声メディアならではの強みがいくつかあります。

一つ目は、「長い話を届けやすい」という特徴です。記事や動画では、見出しで読者や視聴者を引きつけても、最後まで読んだり、見たりしてくれる確率は低いのが現実です。

例えば30分のYouTube動画なら、最後まで見てくれる率は良くても2割でしょう。大半は最初の数分で一気に離脱してしまうのが典型的なパターンです。しかしポッドキャストの場合、30分のトークコンテンツでも、7〜8割の方が普通に最後まで残ってくれます。リスナーがそれだけ長く滞在してくれる。つまり、長く込み入った話を届けるのに向いているのです。

二つ目の特徴は、「継続して聞いてもらいやすい」点です。つまり、あるエピソードを聞いたリスナーが、他のエピソードも聞いてくれる確率が高い。新しいエピソードが配信されるたびに、過去のエピソードも聞いてくれる確率が高いということです。

三つ目は、少し不思議なことですが、「発信者の人間性が伝わりやすい」という点です。

ある心理学の実験では、人は「視覚情報＋聴覚情報」の場合よりも、「聴覚情報だけ」の場合の方が、相手の感情を正確に読み取れるという結果が出ています。

視覚という一つの感覚が遮断されることで、逆に耳からの情報に集中するのかもしれません。

「長い時間聞いてくれる」「繰り返し聞いてくれる」「人間性が伝わりやすい」。

この3点を鑑みると、自分のことをたくさんの人に知ってほしいという目的であれば記事や動画の方が向いているかもしれませんが、「一定数の方々と深い関係を築きたい」という方にとっては、ポッドキャストは非常に有効なツールになりえるのです。最近では、経営者の方や一部の政治家の方がポッドキャストを始めているのは、そうした特性を知ってのことでしょう。

「お客さん、ラジオに出てますよね？」

私がポッドキャストに注目し始めたのには、きっかけがあります。

2015年頃、当時NewsPicksの編集者だった私はTBSラジオの「荒川強啓 デイ・キャッチ！」という番組に、コメンテーターとして定期的に出演させていただく機会がありました。

ある時、タクシーに乗っていたら、運転手さんから「お客さん、ラジオに出てますよね？」と声をかけられたのです。

私が出演していたのは、人気番組ではあるものの、一つのコーナーに過ぎません。そんなに覚えられているとは思ってもいなかったので、正直驚きました。どうやら、車内で私が同僚と話している声を聞いて、「あれ、この人の声、聞いたことある」と思われたようなのです。その時、「音声って不思議だな、記憶に残りやすいのかな」と感じました。

その後、音声プラットフォームのVoicyで個人配信を始めると、聞かれている数はそれほど多くありませんでしたが、テキストの記事に比べて、明らかにコメントの熱量が高いことに気づきました。

そして、2019年頃から、NewsPicksにかけ合って社内副業として音声事業の立ち上げに挑戦させてもらうことになりました。会社員として数年間取り組んだ結果、この領域はもっと深めることができ、世の中に対して価値を発揮できるのではないかと感じ、独立起業に至ったのです。

朝日新聞社とマーケティング会社・オトナルが実施した「第5回ポッドキャスト国内利用実態調査」（2025年2月発表）によれば、日本で月に1回以上ポッドキャストを聴く人の割合は17.2%となっています。

これは、10年前のアメリカの水準だと言われています。それだけ、日本市場にはまだ可能性があるということです。

アメリカでは、大統領選挙でポッドキャストが多大な影響を及ぼすほど、有望なメディアになっており、トッププレイヤーの中には、配信者個人で数十億円を稼ぐような世界が実現している。市場の大きさが日本とは全く違うのです。

アメリカでここまで普及した理由としてよく言われるのは、日本以上に車社会であることが挙げられます。さらに、アメリカのテレビ番組には、カリスマ的なホストが自身の番組でゲストと語り合うトークショーのフォーマットが伝統的に多くありました。そのため、視聴者にはもともと、ホストとゲストの深い対話を聞くという習慣が根付いていた。

「新しい時間が生まれた」

こうした背景から、深い対話をしていくポッドキャストのフォーマットが流行りやすかったという側面もあるでしょう。では、文化も生活スタイルも違う日本で、これからアメリカのようにポッドキャスト市場が広がっていくには何が必要か。

一つは「ながら聴き」という習慣の価値を、私たち制作者側がもっと提案していくべきだと感じています。

現代人は皆、忙しい。

見るべきコンテンツが多すぎる中で、全くのゼロからインプットの時間を生み出せる数少ない方法が、音声を聞くことです。これまで習慣がなかった方にとっては、歩いている時間や家事をしている時間に耳から情報を得ることで、「新しい時間が生まれた」と感じるほどのインパクトがあるはずです。

この価値が広く伝わった時に、音声コンテンツはもっと広がっていくのだろうと感じています。

実は今、日本で広がる兆しが見えているのが「お笑い」のジャンルです。

Spotifyのランキング上位は、ほとんどがお笑い系のコンテンツで占められています。これはおそらく、深夜ラジオのノリ、深夜ラジオが持っていた価値が、ポッドキャストの世界に移植されているのだと思います。テレビでは見せない、リスナーに向けた親密な話を芸人さんがしてくれる。その価値にリスナーが集まっているのです。

お笑いと並んで、日本で伸びているもう一つのジャンルが「ニュース」。私たちが制作している「News Connect」も、ニュース系のポッドキャストです。現在、フォロワー数は約12万人になりました。

ニュースを手掛ける番組はたくさんありますが、「News Connect」では平日は5分、土日は長め、40分以上の尺で配信を行っています。

まず私たちは、平日に解説するニュースを「1日1つ」に限定しました。

その1つも、ただのニュースではなく「世界の潮流」、つまり私たちの世界がどちらに向かっているのかを象徴するようなニュースを選ぶことにしたのです。どこかの国で重要な選挙があったり、新しいテクノロジーが登場したりすることは、世界の潮流を変えうる可能性がある。そうしたニュースを優先して選ぶことで、世界のメガトレンドが把握できる、という「価値」を提供しています。

事実（ファクト）が世の中に溢れている中、それをどう解釈すればいいのか迷っている方が多い中で、一つの補助線を引いた情報を提示することが、リスナーの方に支持していただける理由の一つと思っています。平日は皆さんが忙しいことを想定し、5分で聴けるように「時短」を意識し、一方で、日曜日は比較的時間があると考え、国際政治・ビジネス・テクノロジーを横断的に解説する、40〜50分ほどの少し長めの振り返り回を設けています。このメリハリも、リスナーの方々の支持を得ている要因かもしれません。

マネタイズのポイント

最近、ポッドキャストのビジネスモデルについて、よく質問を受けます。「音声を配信してどうやってマネタイズするのか」と。収益化する方法は有料配信にしたり、広告を入れるなど、いくつかありますが、もし、企業がポッドキャストで収益化を考えるのであれば、ポッドキャストそのものをマネタイズのポイントにしない方が、採算は合いやすいかもしれません。

多くの人から少額をもらうモデルではなく、セミナーや単価の高いBtoBのビジネスなど、一部の熱心なファンからまとまった金額で受注できるようなビジネスの方が、ポッドキャストの特性とは合っていると思います。

もしポッドキャストそのもので収益化を図るのであれば、有料課金（サブスクリプション）は一つの方法ですが、最近では、Spotifyが海外で、再生回数に応じた広告収益の分配を始めています。これが単純な再生数だけを指標にすると、ひたすら注目を集めたものが勝つ「劣化版YouTube」のようになってしまう懸念もあるので、滞在時間など、何か別のロジックで広告費が分配されるモデルが生まれてほしいと願っています。

最後に、AIとポッドキャストの関係について、私自身の経験をお話しさせてください。先日、私の声をAIで再現し、ナレーションを「AI野村」にして「News Connect」を配信するという試みを行いました。これは、番組の質をさらに高めるため、プロデューサーである私の時間を、文章の中身を作ることに集中させ、ナレーション読みをする時間は別のリソースに振り向けるのが目的でした。

特に平日版は配信する「情報の価値」が重要なので、私の声がAIに代わっても体験価値はそれほど落ちないのではないか、という仮説を持っていたんです。

しかし、配信してみると、リスナーの方々からの反応は、好意的な意見が3〜4割、否定的な意見が6〜7割といったところでした。特に、長年聞いてくださっていたリスナーさんから、「気持ち悪くて聞けない」「生身の野村さんの声が聞きたい」という、私が想像していた以上に強烈な拒否反応が寄せられたのです。そのコメントを見て、私は考えを改めました。

生身の人間を受け取っていた

当初、この「AIの声が気持ち悪い」という問題は、技術的なものだと思っていました。技術が進歩し、より人間に近づけば解決するだろうと。実際、「AI野村」はテストを繰り返していて、配信前には完璧とはいえないまでも、クオリティの高いものになっていたと感じていました。しかし、上記の拒否反応を見るに、どうもこれはもっと本質的な問題なのではないかと思い直したのです。

つまり、リスナーの皆さんは、平日毎朝、単なる情報だけではなく、「生身の人間」を受け取ってくださっていた。

それがAIに代わってしまったことに対して、拒否反応を示された。これは単純に、私が番組の価値の源泉がどこにあるのかを見誤っていたのだと判断し、「AI野村」は1日で撤回しました。番組の価値は、もちろん情報にもありますが、それ以上に「生身の人間」が持つ価値が、私が想像していたよりもはるかに大きかったのです。

この経験から、音声という領域は、考えていた以上に「人間が喋ること」自体に意味があるのかもしれないと感じるようになりました。

AIコンテンツが世に広まれば広まるほど、人間と人間が触れ合いたいという欲求は残り続け、その受け皿として、音声という領域の価値はむしろ増していくのかもしれない。

そんなことを、今は考えています。

野村高文（のむら・たかふみ）／Podcast Studio Chronicle 代表



Podcastプロデューサー・編集者。東京大学文学部卒。PHP研究所、ボストン・コンサルティング・グループ、ニューズピックスを経て、2022年にChronicleを設立。制作した音声番組「a scope」「経営中毒」で、JAPAN PODCAST AWARDS ベストナレッジ賞を2年連続受賞。その他の制作番組に「News Connect」「みんなのメンタールーム」など。TBS Podcast「東京ビジネスハブ」メインMC。著書に『視点という教養』（深井龍之介氏との共著）など。2025年10月にPodcast制作に関する初の単著『プロ目線のPodcastのつくり方』を出版。



X（Twitter）アカウント https://x.com/nmrtkfm

制作番組一覧 https://chronicle-inc.net/

