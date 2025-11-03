ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、ロサンゼルスに優勝トロフィーと一緒に凱旋した。航空機を降りる際には、同シリーズＭＶＰの山本由伸投手がトロフィーを掲げて笑みを浮かべる様子を球団が公開した。

敵地・トロントでの第６戦、７戦を制して２年連続のワールドシリーズ制覇を達成したナイン。優勝トロフィーは航空機内へ持ち込まれ、選手たちが記念撮影を行った。またＭＶＰを獲得した山本由伸投手は目をつむりながらトロフィーを抱く様子も。自身のＳＮＳで「何て幸せなフライトだ！」とつづっていた。

空港に到着後、テオスカー・ヘルナンデス外野手は自身のＳＮＳで「お帰り、チャンピオン」という横断幕を窓から撮影して公開した。さらにキケ・ヘルナンデス内野手は「ヨシノブのボディーガード」と称して、トロフィーを掲げる山本の背後で笑みを浮かべた。

ドジャースは翌３日午前１１時（日本時間４日午前３時）からロサンゼルス市内で優勝パレードを行う予定。その後、ドジャースタジアムでセレモニーが実施される。