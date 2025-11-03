INI、デビュー4周年記念日をサプライズ祝福 木村柾哉が覚悟「いろいろなところで咲きほこれるように」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が3日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
この日、デビュー4周年を迎えたINI。会場では、サプライズケーキを用意し、祝福した。リーダーの木村は「4年間、いろんなことを経験させていただき、ともに歩んできた4年間だったと思うのですが、5年目からもまだまだINIがいろんなところで咲きほこれるようにコツコツと1日1日前進していけるような5年目にしたいと思います」と覚悟を語り、「MINI（ファンネーム）の皆さまには温かく見守っていただければと思います」と伝えた。
また、藤牧は「MINIの皆さん、日頃から応援ありがとうございます」と感謝。「まだ僕たちを知らない方もいらっしゃると思うので、連れて、何度も映画を見てもらえたら」と呼びかけた。
リーダーとして覚悟を語っていた木村だが、降壇時にはサプライズの巨大ケーキを持ち帰ろうとする場面も。メンバーから「1人で食べるなよ！」とツッコまれるお茶目な一面も見せていた。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
舞台あいさつには、榊原有佑監督も登壇。MCは、ニューヨークの屋敷裕政が務めた。
