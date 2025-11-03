SKE48のメンバー相川暖花さんが、11月1日と2日に開催された握手会で多くのファンが集まったことを自身のX（旧Twitter）で報告し、話題となっています。



【写真を見る】【 SKE48 】相川暖花さん 握手会に大行列 「ヲタクたくさん！」「今日は今まで見た事ないぐらい大行列」と歓喜の報告





相川さんは11月1日の握手会後、「本日の握手会、ヲタクたくさん！！！」と投稿。「今日は今まで見た事ないぐらい大行列で、初めて会いに来てくださった方も沢山いて、ずっと応援してくれているファンの方々も相川レーンを見てびっくりしてました！嬉しいーーー！ これからも頑張ります！もっとみんなと夢叶えていきたい！！」と喜びを表現しました。







相川さんはステージ衣装を着用し、ファンとの交流を楽しんだ様子。初日の握手会後には「トーク会・握手会ありがとうございました！横断幕もありがとう！お祝い嬉しい 今日もたくさんみんなと初選抜噛み締めました！幸せ！明日も楽しみーー！」と投稿しています。







投稿された写真には、ファンからのお祝い横断幕も写っており、「2025-10-22 ほのの22歳のお誕生日 おめでとう！」という文字も確認できました。









2日目となる11月2日の握手会後には「トーク会・握手会 2日間 ありがとうございました！幸せな2日間だったよー！」と充実した表情で報告しています。





また「久しぶりのトーク会と握手会になっちゃって寂しかったけど、みんなと色んな話たくさんできて嬉しかったです！」と感想を述べ、「初めましての方もありがとう！これからよろしくお願いします」と新たなファンへの感謝も伝えました。







相川さんは最後に「2日間、お祝いの横断幕もありがとう！握手会が終わった後、ほのの姿が見えなくなるまでみんな手を振ってくれて沢山愛を感じました！」とコメントし一連の投稿を締めくくりました。







相川さんは今年4月にもファンが一気に増えたことを喜ぶ投稿をしており、「ヲタク約1名」から翌日には「ヲタク約10名」にファンが増えたことを報告し、SNS上で共感を呼んでいました。今回の握手会ではさらに多くのファンが集まり、相川さんとファンとの絆の深まりを感じさせる結果となりました。

【担当：芸能情報ステーション】