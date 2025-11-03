ÎëÌÚºÌ±ð¤¬Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹Ä¶Àä¥Õ¥£¡¼¥É!! ³«»Ï13ÉÃÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬2Æü¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÄ¾ÀÜ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¤Î¼êÁ°¤«¤é°ìµ¤¤ËÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÇÛµå¡£¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¤«¤éÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òMF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³«»Ï13ÉÃ¤Ç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¶þ»Ø¤Î¥¥Ã¥¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¶·â¤Ë·Ò¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ª»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ1-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤³5»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2Ê¬¤±3ÇÔ¤È¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÄ¾ÀÜ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¤Î¼êÁ°¤«¤é°ìµ¤¤ËÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÇÛµå¡£¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¤«¤éÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òMF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³«»Ï13ÉÃ¤Ç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¶þ»Ø¤Î¥¥Ã¥¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¶·â¤Ë·Ò¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ª»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ1-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤³5»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2Ê¬¤±3ÇÔ¤È¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ëë³«¤±— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 3, 2025
¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Î³«»Ï13ÉÃÃÆ⚡
µ¯ÅÀ¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É!
¥»¥ê¥¨AÂè10Àá
¥Ñ¥ë¥Þ¡ß¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
#DAZN ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ #¥»¥ê¥¨A #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/lkLXcJCzAA