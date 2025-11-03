タチバナ家のみかんとユズヒコ、母と父の4人が織りなす日常系ファミリーマンガ『あたしンち』。今でもその人気は衰えることなく、最近ではX（旧Twitter）で同作の思い出を語り合う投稿が大きな盛り上がりを見せていた。

参考：『サザエさん』『クレしん』『コナン』 長寿アニメ“価値観アップデート問題”を考える

さらに11月20日には、YouTubeでアニメ『あたしンちNEXT』の新作エピソードの公開が始まる予定だ。そこで今回は、いつの時代も多くのファンを獲得してきた同作の魅力を紹介していきたい。

同作はけらえいこが1994年から2012年にかけて『読売新聞』日曜版に連載していた作品。2019年より、続編となる『あたしンちSUPER』も週刊誌『AERA』で連載されている。またアニメ版は2002年から放送が始まり、劇場版も二度にわたって制作された。

物語の主人公はタチバナ家の長女・みかんで、思春期真っ盛りの弟・ユズヒコ、無口で気難しい父、そしてクセが強すぎる母と騒がしい毎日を送っていく。ジャンル的にはいわゆる“日常もの”だが、そのなかでも同作は他の作品より日常描写のリアリティが高いのが特徴だ。

たとえば第13話「まーたおかあさんでしょ」で描かれたのは、母が牛乳パックを「あけぐち」と書いてある方から開けず、指でぐりぐりとこじ開けたため、中身が変な風に出てくるようになったというエピソード。ほかにも母は色々なものを無理やり開けるため、みかんは「雑なんだよ」と怒るが、そのたびにそれっぽい理屈で煙に巻かれてしまうのだった。

また第7話「パンの耳などの食べ方」は、タチバナ家4人の性格の違いをコミカルに描いたエピソード。食パンは耳が一番おいしいという母、耳が嫌いだからこそ先に耳から食べるみかん、耳だけを残して内側だけを食べるユズヒコ、パンの内部をくりぬいて食べる父と、それぞれ各人各様の食べ方をしていることが明かされた。

■常識外れな“母”が生む異色の家族像 こうして作中では、日常生活のなかで起きるさまざまな出来事を高い解像度で描き出した“あるあるネタ”が次々と登場。それによって時代を問わず、誰もが共感したりクスッと笑ったりできる内容になっている。

その一方で同作の魅力といえば、母による“奇行”の数々も外せない。大抵の日常ものでは母親が一家を支える常識人ポジションになることが多いが、タチバナ家の母は家族のなかでもダントツでクセが強いのだ。

母はずぼらな性格で、料理が得意ではない模様。たとえばシジミのみそ汁を作ろうとしている最中にみそが切れていることに気づき、カレールーを投入し、殻付きのシジミが入ったカレーを作り上げてみかんたちに猛抗議されるというエピソードが存在する。

しかも母はよく言えば倹約家、悪く言えばケチな性格で、食卓に質素な料理が並ぶことも多い。第107話「おかずの法則」では、父の給料日前ということで晩御飯のおかずがちくわ1本になったり、なめたけ単品になったりするところが描かれていた。そこでみかんからおかずが足りないと抗議された母は、「贅沢言うんじゃないの！」と平然と言ってのけるのだった。

■完璧じゃない大人たちが教えてくれること とはいえこうした母の行動こそが、『ちびまる子ちゃん』や『クレヨンしんちゃん』、『サザエさん』とは一味違った面白さが生まれている理由ではないだろうか。というのも『あたしンち』最大の魅力は、家族というものを美化せず、その現実を生々しさたっぷりに描き出していることにあるからだ。

母の振る舞いは時にみかんやユズヒコよりも子どもっぽく、言い争いになることがしょっちゅうある。言ってしまえばその姿は「大人は完璧な存在じゃない」という現実を、ユーモラスに体現しているのだ。だからこそ子どもたちは母に頼りきりにならず、上手く知恵を付けて渡り合っていこうとする。

たとえば第5話「もうっっっっ」では、みかんと母が一緒に服を買いに行くという展開に。服屋でも母はいつもの調子で独特のこだわりを見せ、店員さんをポカンとさせてしまい、思春期のみかんは内心恥ずかしくてたまらない。しかし母を窘めると服を買ってもらえなくなるかもしれない……と打算的に考えて、ぐっと自分の感情を押し殺すのだった。

また『新あたしンち』の第54話「ユズ、深夜の男飯」は、ユズヒコの自立を描いたエピソード。食べ盛りのユズヒコは晩御飯では食欲が収まらず、深夜にこっそり料理を作って食べているという。冷蔵庫の余りものから創作料理を編み出していくその姿は、中学生とは思えないほど大人っぽい。

もちろんタチバナ家は家族仲が険悪というわけではない。かといってそれは理想化された家族像とも違い、それぞれ不満に思っている部分がありつつ、ほどよい距離感で仲良く暮らしている……というリアルな関係性だ。そうした自然体なあり方こそが、時代を超えて多くの人に愛される部分なのかもしれない。

なお『あたしンち』の公式YouTubeチャンネルでは、過去のシリーズから名作エピソードの数々を無料公開中。ちょっと変わった家庭のどこにでもある日常風景を覗き見て、癒されてみるのはいかがだろうか。（文＝キットゥン希美）