「膵臓がんの余命1ヶ月～余命3ヶ月の症状」はご存知ですか？医師が解説！

監修医師：

飯田 綾子（医師）

2009年奈良県立医科大学卒業。大阪市立大学医学部附属病院で初期臨床研修後、大阪市立総合医療センター消化器内科レジデントを経て、大阪市立大学大学医学部附属病院肝胆膵内科で学位を取得。現在は患者さんの不安に寄り添い、何でも相談できるかかりつけ医を目指して、大阪市内のクリニックで高血圧や糖尿病など主に慢性疾患の外来や在宅診療を行っている。消化器病専門医、肝臓専門医、総合内科専門医、認定産業医の資格を有する。

「膵臓がん」とは？

「膵臓がん」は膵臓に発生する悪性の腫瘍で、90%以上が膵管に発生する腺がんです。膵臓がんは進行するまで症状が出ないことが多く、また小さいうちから周囲のリンパ節や肝臓などに転移をしやすいため、最も予後の悪いがんの一つと言われています。日本における膵臓がんの罹患者数、死亡者数は年々増加傾向で、年間3万人以上の方が亡くなっています。

今回は膵臓がんのステージ別の治療法や余命についてお話させていただきます。

膵臓がんの余命1ヶ月～余命3ヶ月の症状

膵臓がんの末期症状として、胆管浸潤による黄疸、消化管閉塞によるイレウス、嘔気嘔吐、周囲の神経への影響による背部痛などが出現します。腹膜播種による癌性腹水を認めることもあります。骨転移による疼痛を認めることもあります。倦怠感や嘔気、腹水のために食事がとれなくなります。

がんの胆管浸潤により胆汁の流れが妨げられて黄疸が出る場合は胆管ステントを、消化管浸潤で食物の通りが悪くなった場合には消化管ステントを留置して症状を緩和することもあります。また、痛みに対しては主に医療用麻薬を用いて症状をコントロールしていくことが多いです。

膵臓がんは発見時にすでに進行していることが多いため、これからどのような症状が出てくることが予測されるのか、いよいよ症状がきつくなった場合、在宅でみていくのか、緩和病棟に入院するのかなど、消化器内科の主治医と話し合う機会がもうけられると思います。

「膵臓がんの余命」についてよくある質問

ここまで膵臓がんの余命・生存率などを紹介しました。ここでは「膵臓がんの余命」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

膵臓がんの余命は平均でどれくらいでしょうか？

飯田 綾子 医師

膵臓がんの余命は進行度によって大きく変わります。膵臓がんは発見時にステージⅣが最も多く、次にステージⅢであることを考えると、手術できない膵臓がんでは余命は１年以内であることも多いと考えます。

抗がん剤治療をした場合、膵臓がんの余命について教えてください。

飯田 綾子 医師

膵臓がんで根治が期待できるのは手術をした場合のみです。抗がん剤治療の方法はいくつかあり、患者さんの全身状態や、副作用の出方を見ながら抗がん剤を選択します。抗がん剤治療の効果は個人差が大きく、抗がん剤治療でどれだけ余命が伸びるのか、一概には答えることができません。

編集部まとめ

膵臓がんは早期発見が何より大事である一方で、早期には症状の出にくい病気でもあります。だからこそ、毎年健診を受けてください。また、膵臓がんの家族歴や慢性膵炎、糖尿病など膵臓がんのリスクがある方、今まで膵嚢胞や膵管の拡張を指摘されたことのある方はしっかり内科でフォローをしてもらってください。そして、持続する腹痛やお腹の張り、黄疸、背中の痛みなどの症状を認めた場合は放置せずに近くの内科を受診してください。

