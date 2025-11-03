その年のヒット商品をランキング化し、発表する日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会が3日に都内で行われ、「今年の顔」としてラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）が選出された。

2005年にAAAのメンバーとしてデビュー。同時にSKY-HIとして、国内のクラブなどでソロ活動を重ね、20年に音楽マネジメントレーベルBMSGを設立し、代表取締役CEOに就任。「B-First」を始めとするアーティストのプロデュースも行っている。

この日はブラックのスーツ姿で登場。「素直に本当に光栄という気持ち」と喜びをかみしめた。「所属アーティストのたくさんの活躍であったり、仲間の姿とかをたくさん評価して頂けたと思えば、それを代表してこういったところに選んでいただくのも、ありがたく頂くべきなのかなと思います。改めて本当に素晴らしい仲間に恵まれてやってこられていることを心から感謝している」と思いを伝えた。

起業から5年。今年は「1番大きい挑戦もした」一年だった。この経験を糧に「せっかく1番大きい挑戦をしたので、来年以降はさらに大きな挑戦をしていこうかな」と意気込んだ。

「今年の顔」としてフリーアナウンサーの森香澄も選出。「来年の顔」として俳優の宮世琉弥。今回から新設された「今年の音」として3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が選出された。