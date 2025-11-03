〈「一緒にいない方がいいと思う…」横峯さくら（39）が振り返る、現在の夫に言われた“衝撃の一言”と「本当にヤバい態度」〉から続く

国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまも、キャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳の長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。

選手とキャディであり、妻と夫でもある2人はどんな関係性を築いているのか。互いの家事についてのルール、お財布は1つでさくらさんが持つ理由、そして夫に言われた「ゴルフの権限を100％渡して」の意味とは……。（全3回の2回目）



――そこから結婚までは順調に？

さくら 付き合い始めて3年たって、私が28歳の時に結婚しました。プロポーズされたのはもっと早くて、付き合って1年ぐらいの時で、指輪を渡されて「結婚しよう」って言われたときにはもう迷いなく「はい」って答えられました。そこからいろいろ周囲の調整をして、正式に結婚したのが28歳の時だったという感じですね。

――プロポーズは森川さんからなんですね。

陽太郎 もう少し先の日を計画してたんですけど、指輪を買ったら早く渡したいのがガマンできなくて、家でコタツに入ってる何でもないタイミングで「結婚しよう」と言って渡しちゃいました。

――結婚後、生活スタイルなどは変わりましたか？

さくら ガラッと変わりました。独身の頃は、試合がない月曜や火曜はストレス発散で飲みに行ってたんです。だけど夫と出会って付き合いが深まるにつれて、ぱたっと行かなくなりました。結婚してからは基本的にずっと一緒にいる生活ですね。

――今は家でもツアーでも一緒だと思うのですが、家事の役割分担はあるんですか？

さくら 私がやるのは掃除や洗濯と持ち物チェック。子どもの靴下やタオル、保湿クリームなんかの用意です。夫は運転と荷物の積み込みと食事の用意をしてくれて、国内だと北海道と沖縄以外は全部車で移動なので本当に助かっています。アメリカにいた時に私が赤身肉や揚げ物が苦手なので体重が落ちてしまったのがきっかけで、夫が「じゃあ俺が作るよ」って作ってくれるようになりました。

――試合にもお子さんと一緒に移動しているんですよね。

さくら 睡眠時間が減るとさすがに試合に響くので、長男が小さい頃は夜泣きの対応も夫がやってくれていました。夜中に子どもが泣くと最初は私も目がさめちゃったんですけど、夫に任せると決めたら、同じ部屋で寝ていてもほとんど起きなくなりました。

陽太郎 窓の外が薄青くなって、子どもがやっと寝てくれる瞬間があるんです。あの静けさは、たぶん一生忘れない（笑）。

「お財布は共通の1つだけで、普段は私が持ってます」

――子育てや家事の方針でもめたりすることはありますか？

陽太郎 互いの領域については「気になってる雰囲気も出さない」ってルールを決めたんですよ。さくらが洗濯している横で「自分がやろうか？」っていうそぶりを見せなくちゃというだけでも心から休めないので完全に割り切っています。

――お金の管理はどうですか？

さくら お財布は共通の1つだけで、普段は私が持ってます。夫が飲み会とかコンビニに行くときは「お金ちょうだい」と言われて渡す感じね。どちらも物欲が全然ないので、そういえばお金でケンカしたことはないですね。

――仕事もプライベートもずっと一緒なこと自体はストレスにならないですか？

さくら 確かに家族が別々に過ごすという感覚はなかったですね。ずっと一緒にいることが苦ではないというか、それが当たり前というか。

陽太郎 ずっと一緒にいても大丈夫な人と結婚したいというか、結婚したらそうなんだろうなと僕も思ってましたね。

――仲良しですね。

さくら もちろん小さな衝突は日々ありますよ。今はゴルフの時もずっと一緒なので、「今日の練習内容はこうしよう」って言われても、私の気分が乗らなくて反発しちゃうとか。でも8月に2人でルールを決めて、“私はゴルフについて口出ししない”ことにしたので、前よりは衝突も減ったと思います。

「夫に『1回ゴルフの権限を100％渡してほしい』と言われたんです」

――「ゴルフについてさくらさんが口出ししない」ですか？ 逆ではなく？

さくら そうなんです。夫がキャディにつくようになって何年も経ちますけど、クラブ選びや練習方法なんかで言い合いになることがよくあったんです。でもこの間話し合って、ゴルフに関する決定権を“夫に100％委ねる”と決めました。練習内容や普段の食事、もちろんクラブ選びやコースの攻め方も含めて夫が決めて、今の私は「打つ専門」です。

――どうしてそうなったんでしょう？

さくら 今までは「ゴルフは私の領域」「私がチームを引っ張らなきゃ」と思っていたので、ゴルフについては私が主導権を持ってやってきました。でもここ数年いい成績が出せていないなかで、「これは私の責任だよね」という話になり、夫に「1回ゴルフの権限を100％渡してほしい」と言われたんです。

――それで「わかりました」と。

さくら もちろん最初は不安でしたし、今までは私が自由にやっていたのに、夫にゴルフコースを歩くスピードや歩き方まで指摘されてムッとすることもありました。でも私主導でやって結果が出てないのは事実だから「まずは2週間、やってみよう」と。

――森川さんもよく横峯さんを納得させましたね。

陽太郎 ちょうどドラマ『グランメゾン東京』をさくらと一緒に観ていてそのたとえ話で説得しました。シェフに対してみんなが「ウィ、シェフ！」って言うと、厨房の全員が従うじゃないですか。あの感じでやってみよう、と。

さくら 「ウィ、シェフ！」を合言葉にして、私は「シェフに従うだけ」って切り替えたら、不思議とスッと楽になったんですよね。プレーに集中できるようになったというか。

――いい効果が出たんですね。

さくら 体制を変えた最初の週の試合で久しぶりにトップ10に入れて「あ、これでいいんだ」って思いましたね。ただ久しぶりの好成績で気が大きくなって、次の試合は戦術のことで口論してしまって大きく崩れました（笑）。やっぱり私が口出ししないで委ね切った方がうまくいくんだと再確認して、今は完全に納得してます。

――何がプラスになったんでしょう。

さくら “意思決定の数”が減ったのが一番大きいですね。朝食べるものから、いつ何をしてどういうトレーニングをするのかまで、今は夫がすべて決めます。余計なことを考えないのでショットに集中できるようになりました。

試合でうまくいかないと練習時間も長くなって、子どもとの時間も減って……という悪循環だったので本当に変えてよかった。

――そんなに大きな効果があったんですね。

さくら クラブを契約してくれているマスダゴルフさんとのやりとりも、夫を挟んでもらうようにしました。そうしたら、ずっと課題だったドローボールが打てるようになったんです。マスダゴルフさんの説明を夫が私用に翻訳してくれることで、こんなに変わるんだと驚きました。

「ゴルフだけは自分がやらなきゃと思ってたんですけど、手放してみたら本当に楽になりました」

――とはいえ、賞金女王にまでなったさくらさんほどの選手が“自我”を手放すのは勇気がいりますよね。

さくら 試合で成績が出せない状況が続いていたので、何かを変える必要があったんです。それに、もともと私は自分で計画を立てたりするのが得意なタイプじゃないんですよ。家のことも基本的には夫が決めてくれて「うん、わかった」という感じだし。それでもゴルフだけは自分がやらなきゃと思ってたんですけど、手放してみたら本当に楽になりました。決められたことをやる方が性に合っているんだと思います。

陽太郎 「優勝したらどんなことをしたい？ なんでもいいから言ってみて、どんなにお金がかかることでもいいよ」と聞いた時も、答えは「カラオケ」でした（笑）。我慢してるんじゃなくて、本当にそういう性格なんだと結婚から10年経ってやっとわかってきましたね。

さくら それでも誰の言う事でも聞けるわけじゃないので、全部まかせてみようと思える相手が横にいたのはラッキーなことだと思います。もう夫がキャディをしてくれるようになって7〜8年になるんですよ。

――そういえば元サッカー選手の陽太郎さんが、さくらさんのキャディをするようになったのはどういうきっかけだったんですか？

さくら 日本ではそういうことはないのですが、アメリカツアーにいる時はついてもらっていたキャディさんが自分とは別の成績のいい選手にアプローチしたり、急に今週で終わりにしたいと言われたり、その度に環境をまたイチから作り直すのがストレスで、それなら2人でやろうと。

――ゴルフのキャディはかなり知識もいると思うのですが、大変ではなかったですか？

さくら 最初はグリーンのラインを読むのも逆だったりして、正直バッグを担いでくれれば十分ぐらいのつもりでした。でも私のスイングもずっと録画して一緒に研究してくれて、今では私より私に詳しいぐらい。グリーンのラインや風を読む精度も上がって、プロキャディに混ざっても遜色ないと思います。だから「他のキャディさんにお願いしたい」という気持ちは全然ないですね。

