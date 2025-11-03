¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢ÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¾Ð´é¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ö´éÌÌ¤Ë¡Ä¡×¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤â¡Ú¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬11·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¾±»Ê¹ÀÊ¿¼Ì¿¿½¸ ¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡×¡ÊKADOKAWA¡¿10·î28Æü´©¹Ô¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹çÆ±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û188¥»¥ó¥Á26ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ÎÁõ¾þ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÁ°¤«¤¬¤ß
10·î28Æü¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¾±»Ê¹ÀÊ¿¼Ì¿¿½¸ ¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥àÌò¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿2025¡Ë¤ÎÅÄÃæ·Ä»ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤ÏÊ¸³Ø¤ò°¦¤¹¤ë¾±»ÊËÜ¿Í¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢14¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÈÎý¤ê¾å¤²»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¡¢Êª¸ì·Á¼°¤Î¼Ì¿¿½¸¡£»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾±»Ê¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ê¸¾Ï¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ãÊ¸³ØºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¡Ö¾Ð´é¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥ä´é¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë1¤Ä¤Ò¤È¤Ä²÷¤¯±þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¼Ô¤Ë²ñ¼á¡£¼ÁÌä¤Ë¤âÃà°ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤éÊÖÅú¤¹¤ëÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾±»Ê¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ¤Î¾è¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÈ¯¤µ¤º¤È¤âËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÇÎ¾¼ê¤Î·ý¤òµó¤²´î¤Ö»Ñ¤â¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö´éÌÌ¤Ë¤³¤¦¡ÊËä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ë¡×¤È¥±¡¼¥¤ò´é¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¼èºà¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤È¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¸åÈ¾ÉôÊ¬¤Ç¡¢É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº½ÉÍ¤Î»£±Æ¤Ç¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¡£¡Ö¸«³«¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤½¤³¤«¤é¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½¿Þ¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤º¤È¤Æ¤â¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÁ°È¾¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥óÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÌÜ¤Ë¤Ñ¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦1ËçÌÜ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ÊÁ°¡¢4Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¡ÖÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡×¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¶çÆÉÅÀ¤òÆþ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ËÉ½»æ¤ÎÃÊ³¬¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û188¥»¥ó¥Á26ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ÎÁõ¾þ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÁ°¤«¤¬¤ß
¢¡¡Ö¾±»Ê¹ÀÊ¿¼Ì¿¿½¸ ¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡×
¢¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢ÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤Ë¾Ð´é
