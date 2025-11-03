『おとなの週末』9月号特集の北海道物産展、いかがでしたか？お取り寄せフロアの肉＆乳製品を担当したライター飯田、海鮮＆アンテナショップの菜々山、グルメフロアの岡本＆肥田木、編集戎＆新米編集荒川が集まって、今回の特集の舞台裏を語る座談会。こちらもぜひ“ご賞味”を！

北海道だけで約40Pのレア特集

菜「ひとつの地方グルメの大特集はおと週で珍しいね」

戎「そうなんです。実は暑い時季はなぜか雑誌が売れないこともあって、ならばチャレンジ企画をやってみようと白羽が立ったのが北海道！」

岡「なるほど、百貨店もこぞって北海道展を催事でやってるし、人が集まるもんね」

戎「本誌『おとなの週末』でも誌上物産展をやったらええんや！と進めたのが今回の特集でして」

荒「現地に行けなくても都内で楽しめる北海道グルメがぎゅっと詰まってます！」

肥「物産展人気にあやかろうって魂胆ね（笑）。で、今読んでくださってるそこのアナタ！『おとなの週末』北海道物産展にご来場いただき、しかも本音ぶっちゃけ座談会まで足を運んで、いや、お目通しいただきありがとうございます〜。ではお取り寄せフロアの裏話から、バイヤーは……」

飯「はーい、肉と乳製品を担当した飯田です。一応、元道産子。札幌すすきの生まれ、小学1年まで在住。家庭でよく食べていたのはジンギスカン♪そんなこんなの飯田かおる、飯田かおるでございますぅ。久々の座談会登場、皆様よろしくお願いします！」

菜「選挙運動かい（笑）。こっちは王道の海鮮担当だよ。北海道といえばの、ウニ、イクラ、カニなどを厳選した」

岡「お取り寄せって商品を待つ時間も楽しいよねー」

飯「そうなの、そりゃ送料はかかるけど、北海道から届くと思うだけでワクワクした。交通費と買いに行く時間を考えたら安いもんだし、でも失敗したくない。ならば間違いないものを取り寄せたいよねと揃えたのが今回の品々」

荒「海鮮の目玉商品は？」

菜「夏が旬の『花咲かに』。毛ガニやタラバに引けを取らぬ旨さにびっくり。値段も手頃だし、夏場にカニを食べるなら絶対おすすめ！」

戎「実は海鮮では新鮮なイカも入れたかったんです。でも今は不漁らしく、紹介するには厳しい。代わりに見つけた『豆イカの沖漬け』は肝も骨も全部食べられて酒の肴に最高！……じゅるっ」

『さかなだマート』北海道函館産豆イカの沖漬け（2パック）1340円（送料別）

『さかなだマート』北海道函館産豆イカの沖漬け（2パック）1340円（送料別） 自家製のタレにじっくり漬け込んだことでワタはとろりと、身やゲソもねっとりとした口当たりになっている

肥「確かに見た目だけでお酒3合飲めそうや……じゅるるっ」

菜「撮影後の試食を思い出しただけでさらに2合はいける……じゅるるるっ」

岡「じゅるるるるっ。友吾（荒川）、日本酒買ってきてちょーだいっ、今すぐ！」

荒「はいっ、女王様！」

飯「その設定、定番化したのね（笑）。肉担当からも言わせて。コレはという食材に特化した専門店はやっぱり光っていたよ。『東洋肉店』は定番のジンギスカンもいいけど、変化球的な羊肉シャルキュトリーが楽しかった。あれこれ素材の引き出し方が素晴らしや〜。羊肉を余すところなく楽しんでほしいというアツい想いを感じた！」

戎「同じく『上田精肉店』の蝦夷鹿も。いろんな部位が楽しめましたよね」

『上田精肉店』エゾ鹿キャンプ飯セット3600円（税込・送料別）

『上田精肉店』エゾ鹿キャンプ飯セット 3600円（税込・送料別） ジンギスカンには良質な脂を生かすべくカットしたバラ肉を使用。ステーキやウインナーは炭焼きにしても格別

飯「そう。紹介した『エゾ鹿キャンプ飯セット』はモモのステーキ、バラのジンギスカン、味付カルビ、ソーセージまで。どれも旨い。しかも安い！！！！！！！！！！」

肥「えっと読者のみなさん、感嘆符の無駄使いでコーフン度が伝わります（笑）？」

戎「僕もこれを食べるためだけにキャンプ行きたい！」

飯「でしょ？カメラマンの鵜澤さんも『100点だ！』と唸ってた。乳製品も酪農王国ならではの品質で、本気でどれもまたお取り寄せしたいな〜。特に『川島旅館』の『とよとみフレーバーバター』は超楽しいよ♪」

アンテナショップは地元密着品が揃う

菜「チーズはヒロシ（注：編集長）イチオシの商品もあるんだって？」

飯「それが『しあわせチーズ工房』の『Bset』。ワインやラム酒と合わせたい味などさすがぁと感心。各社の方とは電話で話しただけだけど、どこも作り手の人柄が商品に表れてるんだよね」

戎「乳製品の品質が高いからかスイーツもハズレが少ない印象でした。それだけにセレクトが難しかった。バターサンドでお馴染み『六花亭』の『マルセイバターケーキ』は北海道でしか買えないので、気になる人はぜひ」

岡「でもお取り寄せって届いた時に想像と違ってガッカリすることもあるよね」

荒「それならアンテナショップもおすすめです！実際に試食したり手に取って比べたり、店員さんに相談しつつ買い物できるのは強みです」

岡「あ、やっと戻ってきた。で、お酒はどーこだ？」

荒「ちょっとこの場から逃げて、いや別の場所で仕事してたので……そんなことより都内には常設の北海道アンテナショップが15軒以上あるって知ってました？中でも今回紹介した2軒は都内最大級の品揃え、かつ店頭販売やイートインなど、買う以外の楽しみがある点も魅力。時季によってはとうもろこしなど生鮮食品、カニやウニといった海産物も並ぶそうですよ」

菜「今回は店長さんにおすすめを聞いたけど、さすがのラインナップだったよね。知らなきゃ手を伸ばさないと思ったのが『北海道どさんこプラザ有楽町店』の『山わさび』。香りと辛さが絶妙で、自宅で刺身やソテーとか何にでも付けて楽しんでるよ」

荒「百貨店の北海道展に比べて、より地元の人に馴染みがある商品が揃うのもアンテナショップの特徴かも。少し張り切りたいホームパーティの買い出しや、ちょっとした旅行気分を味わいたい時に行くのもおすすめです」

肥「旅気分なら誌上物産展グルメフロアへ。根室直送のカニが揃う『かに地獄』は市場っぽい活気だよ」

『かに地獄新橋』本タラバ蟹100g1570円

『かに地獄 新橋』本タラバ蟹100g 1570円 ※写真は480gで約7500円 太くて見事な身は本タラバならではの迫力。食べ頃を見極めてスタッフが剥いてくれる

菜「店名も攻めてる（笑）」

肥「リサーチで『一緒に地獄に行こうよ』と友人を誘ったらギョッとされた（笑）」

岡「印象に残ったのは『おたる政寿司』の『いかそうめん』。ウニと鶉の卵の黄身を溶いたツユで食べる珍味なんだけど、ウニもイカもそのまま食べたい欲求に駆られ、ツユを付けて嗚呼、付けなくても嗚呼と悶えたぁ」

肥「私は『前田食堂』。看板食材の蝦夷鹿はキムタク主演のドラマで伝説のハンターのモデルになった猟師から仕入れる極上品なの。つい“ちょ、待てよ”と言いたくなるほど美味（笑）。注目は道外初進出店の『成吉思汗だるま』。味も話題性も今回の誌面で外せない」

『前田食堂』北海道産生ウニのパスタ（季節メニュー） 4400円

『前田食堂』北海道産生ウニのパスタ（季節メニュー） 4400円 生ウニがたっぷり。海苔のソースは生クリームとバターをつなぎ程度に加える

岡「そうなんだよね、北海道って魚介の印象が強いけど、改めて肉の認識が強まった。牛肉なども銘柄が充実してる。知らない発見があったね」

荒「スープカレーも発見がありましたよ。店ごとに調理法とこだわりが多岐にわたっていて面白かった。1．スープとご飯が分離している、2．ベースのスープはチキンと野菜で取る、この2点さえ守ればすごく自由な料理なんです。食べ比べて好みのカスタマイズや味を見つけてほしい！」

戎「いやあ今回は改めて北海道のブランド力に魅了されました。みなさんも誌上物産展で北海道を満喫してください！」

文／肥田木奈々、撮影／鵜澤昭彦（さかなだマート、上田精肉店）、浅沼ノア（かに地獄、前田食堂）

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】“北海道化計画”について語り合うスタッフ座談会！ピックアップされたお店を画像でチェック（17枚）