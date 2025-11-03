【ロッテ】来季コーチングスタッフを発表 小林宏之氏が１軍投手コーチ就任、建山義紀氏は１軍投手コーディネーターに
ロッテは３日、来季のコーチングスタッフを発表した。１軍はサブロー監督、光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ、西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ、松山秀明チーフ内野守備走塁コーチ、小林宏之投手コーチらが新たな風を吹き込み、今季最下位からの浮上を目指す。
◆ロッテの来季コーチングスタッフ◆
【１軍】
サブロー監督
光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ
西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ
松山秀明チーフ内野守備走塁コーチ
黒木知宏投手コーチ
小林宏之投手コーチ
栗原健太打撃コーチ
江村直也バッテリーコーチ
根元俊一内野守備・走塁コーチ
伊志嶺翔大外野守備・走塁コーチ
【２軍】
福浦和也監督
大隣憲司投手コーチ
松永昂大投手コーチ
美馬学投手コーチ
南昌輝育成投手コーチ兼投手コーチ
堀幸一打撃コーチ
細谷圭打撃コーチ
金沢岳バッテリーコーチ
三木亮内野守備・走塁コーチ
諸積兼司外野守備・走塁コーチ
【コーディネーター】
建山義紀１軍投手コーディネーター
川井貴志２軍投手コーディネーター
矢沢大智打撃コーディネーター
小坂誠守備コーディネーター