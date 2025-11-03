サブロー監督

　ロッテは３日、来季のコーチングスタッフを発表した。１軍はサブロー監督、光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ、西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ、松山秀明チーフ内野守備走塁コーチ、小林宏之投手コーチらが新たな風を吹き込み、今季最下位からの浮上を目指す。

◆ロッテの来季コーチングスタッフ◆

【１軍】

サブロー監督

光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ

西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ

松山秀明チーフ内野守備走塁コーチ

黒木知宏投手コーチ

小林宏之投手コーチ

栗原健太打撃コーチ

江村直也バッテリーコーチ

根元俊一内野守備・走塁コーチ

伊志嶺翔大外野守備・走塁コーチ

【２軍】

福浦和也監督　

大隣憲司投手コーチ

松永昂大投手コーチ

美馬学投手コーチ

南昌輝育成投手コーチ兼投手コーチ

堀幸一打撃コーチ

細谷圭打撃コーチ

金沢岳バッテリーコーチ

三木亮内野守備・走塁コーチ

諸積兼司外野守備・走塁コーチ

【コーディネーター】

建山義紀１軍投手コーディネーター

川井貴志２軍投手コーディネーター

矢沢大智打撃コーディネーター

小坂誠守備コーディネーター