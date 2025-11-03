〈元賞金女王・横峯さくら（39）が夫からの「ゴルフの権限を100％渡して」という提案を受け入れた予想外の結果とは「私の領域だと思っていたけど…」〉から続く

国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまも、トレーナー兼キャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳の長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。

【写真】横峯さくらさんと夫の森川陽太郎さんのツーショット。インタビュー中もさくらさんを見守る陽太郎さんの視線が印象的

「30歳で専業主婦になるつもりだった」というさくらさんが出産後に4カ月でスピード復帰した理由、陽太郎さんが抗おうとした「横峯さくらの夫」という立場の難しさ、そして日本ゴルフツアーでどうしても実現したいことについて話を聞いた。（全3回の3回目）





◆◆◆

――さくらさんは35歳の時に出産されていますが、アスリートとして大きな決断だったと思います。

さくら 本当に悩みました。子どもは欲しいけどキャリアもあるので、ずっと「今年にする？」「いや、もう少し待つ？」と夫と話していました。成績が良ければ「今じゃないよね」ってなるし、悪くても「巻き返したいから今じゃない」と踏ん切りがつかない。今となっては産んでよかったと思いますが、キャリアを止める選択はやはりとても悩みました。

――出産後の復帰はどう考えていましたか？

さくら 産後1カ月で「そろそろいいですよ」と医師に言われて練習を始めたんですけど最初は腹筋が1回もできなくて、「え、これゼロから？」って。でも復帰戦を2カ月後に決めてたから、「逆算で積み上げるしかない」と。毎日少しずつ回数を増やして、なんとか間に合わせました。

「試合がある時は寝かしつけは夫が担当。罪悪感はありますけど…」

――ツアーはお子さんを連れて全国を回っているんですよね。

さくら 基本的にはそうですね。一番大変だったのは子どもが2歳の頃で、目を離すとすぐにどこかに行っちゃうので、ホテルについたらすぐに“安全の設営”をしていました。部屋の角すべてにクッション材をおいたりして、コンセントは全部カバー。お風呂は滑り止めマットを敷いて、スーツケースを柵代わりにして寝床の周りに置いたり。ゴルフよりそっちに体力使ってたかも。

――試合と子育ての両立は本当に大変そうです。

さくら 私が試合がある時は寝かしつけは夫が担当してくれました。真夜中にホテルの外を抱っこで散歩している間に、私は次の日に備えて寝るんです。罪悪感はありますけど、2人がそれぞれの役割に徹しようと話し合って、感謝して寝かせてもらっています。

陽太郎「僕が前に出れば出るほどさくらの株も下がっちゃう気がしてきて…」

――陽太郎さんはさくらさんを支えるうえで、それまでの仕事のキャリアを犠牲にした部分もあると思うのですが、いわゆる「男のプライド」的な問題とどう折り合いをつけたのでしょうか？

陽太郎 実は結婚した当初は、「横峯さくらの夫」じゃなくてちゃんと僕自身の名前で存在感を出したいと思っていました。でも2年くらいで「あ、これは無理だ」って悟りました。横峯さくらという選手にはとうてい勝てないし、何より僕が前に出れば出るほどさくらの株も下がっちゃう気がしてきて。

ツアー会場で「横峯さくらの結婚相手、失敗だよね」というギャラリーの会話が聞こえてくることもあり、僕自身が発信するのはやめて「横峯さくら」を家族で盛り立てていこうと切り替えました。今日はこんなに話してて矛盾しているんですが……。

さくら 珍しいよね、こんなに話すの（笑）。でもだからこそ、夫の名前を憶えてくれる人はすごいねっていつも言っています。

――結婚時、苗字をどちらにするか迷ったりしましたか？

さくら そういえば悩みもしませんでしたね。今は戸籍が森川で、競技名は“横峯さくら”です。でも名前が変わってみたら、病院で名前を呼ばれても周囲に気づかれないし、いいこともたくさんありました。空港の搭乗口でスタッフさんに「頑張ってください！」って言ってもらえなくなったのはちょっと寂しいこともありますけど（笑）。

「『30歳くらいで引退して専業主婦に』と本気で思ってたんですよ」

――今でも出産を機に引退したり試合数をセーブする選手も多いですが、それほどの苦労をしながらゴルフを続けるのはなぜでしょう。

さくら 実は私も「30歳くらいで引退して専業主婦に」と本気で思ってたんですよ。小さい頃はゴルフを全然好きじゃなくて、流されてやっていた感じでしたし。まして子どもができた後もツアーを回るなんて考えたこともありませんでした。アメリカツアーに行ってなかったら、たぶん今は専業主婦をしていると思います。

――アメリカツアーがきっかけだったんですか？

さくら アメリカツアーの試合の時に、会場の近くのホテルである女子選手が夫と小さい子2人とご飯を食べてるのを見て「どういう状況？」ってびっくりしたんですよ。後から調べたら、アメリカツアーは託児所が用意されてるから家族と一緒に回れるんだ、とわかりました。それで周りを見たら、出産を経て復帰する選手もいれば、お腹が大きくてもプレーしている選手もいて、「ゴルフと家族って両立できるんだ」と。

――最近は日本ツアーでも託児所がある試合がちらほらありますね。

さくら 増えてはきたんですが、実際に使っている人はごく少数。だから私たちがこの生活をやめると、この文化自体が途絶えてしまう可能性もあると思うんです。でも国内女子ゴルフツアーに託児所が常設されれば、若い選手たちのキャリアの選択肢も広がると思うんですよね。

「優勝して夫と子どもと3人で“優勝写真”を撮りたい。それが今、一番の夢」

――お子さんの小学校入学が近づいていますが、3人でツアーを転々とする生活の今後について考えることも？

さくら 生活のリズムや友だち関係もありますし、家族でいる時間は守りたいけど、子どもの世界も大事ですよね。スポンサー様など関係先とも相談しながら、何が一番いい形かを探していきたい。

――ゴルフのモチベーションも独身時代とは変わりそうです。

さくら 子どもの素直な言葉って刺さりますよね。試合前に「ママ、ゴルフ頑張ってね」って言われると「よし頑張るぞ！」って気合が入ります。試合の成績が悪いと落ち込みますが、無邪気に妖怪の話をしている息子と一緒にいると「次はやってやろう」ってエネルギーに変わるんです。

陽太郎 さくらと試合でケンカをしても、帰って息子がいることで自然と仲直りしてまた次の試合に向かって進んでいけています。

――将来、お子さんにゴルフをさせるご予定は？

さくら 興味を持てばすぐ準備するつもりですけど、今は妖怪と「こびとづかん」に夢中なので、無理に薦めてはいません。始めるなら最高のサポートをしたいけど、興味がなければそれでもいいと思ってます。

――最後に、この先描いている目標や思いをお聞かせください。

さくら やっぱりもう一度、ツアーで優勝したいですね。優勝して夫と子どもと3人で“優勝写真”を撮りたい。それが今、一番の夢ですね。

（金 明碰）