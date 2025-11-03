子猫のことが好きすぎる！？ YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、子猫とアヒルの子たちの心温まる友情の様子が配信され、動画のコメント欄には「動物たちの優しい友情に癒やされました」「母猫まで受け入れてくれるなんて驚き！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、アヒルがくっついてきてまんざらでもなさそう（？）な子猫「シャーン」の表情です！

子猫「ちょっと重いニャ……」

注目を集めたのは「Ducklings love the baby kitten Shan. Jump up and sleep together」という動画。バスケットの上でゴロンとくつろぐ子猫の「シャーン」の上に、アヒルの子がくっついているシーンから始まります。アヒルの子はシャーンが大好きなようで、ぴったりとくっついて離れようとしません。

さらに、もう1羽のアヒルの子が加わり、2羽でシャーンに寄り添います。時折、母猫が心配そうに様子を見に来る姿も。しばらくすると、シャーンが「アヒルさん、近いニャン……」「ちょっと重いニャ……」と前足でアヒルたちを押しのける場面もありますが、アヒルたちは「一緒にいたいの！」と言っているかのようにすぐ戻ってきます。

次第にシャーンはアヒルの子たちを受け入れ、グルーミングを始める様子も。「なんだか落ち着くニャ……」と思っているのでしょうか。最後はまるで本当の兄弟のように、仲良くくっついてお昼寝をして……という展開です。

コメント欄には「かわいすぎる」「感動的な友情！」「ふわふわの赤ちゃんたちが幸せそう……」「子猫もアヒルも、そして母猫もなんて優しいの！」と感動の声が多数寄せられています。小さな命同士が見せる、無邪気で優しい友情物語。子猫のシャーンとアヒルの子たちのほほ笑ましいひとときを、ぜひ動画で楽しんでくださいね。