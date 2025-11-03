140カ国以上で販売されているポテトチップスの世界的ブランド「プリングルズ」シリーズの「プリングルズ バターキャラメル」が11月3日に再販売されます。

【写真】ロング缶のデザインもかわいい！ 「プリングルズ バターキャラメル」特製ステッカーも！

同商品は、韓国で人気のフレーバーとしても知られ、昨年11月に日本初上陸。とろけるようなバターとキャラメルの甘いフレーバーが楽しめる一品になっています。今年は内容量95グラムのロング缶が初登場。価格は50グラムのショート缶、ロング缶ともに、オープン。

また、「プリングルズ バターキャラメル」の再販売を記念して、“推し”への応援をテーマにしたSNSキャンペーンをインスタグラムとTikTokで実施。プリングルズの公式アカウントに、推している人の名前、「＃推しへ差し入れプリングルズ」というハッシュタグを付けてメッセージを投稿すると、その応援が投稿数としてカウント。投稿数の多かった上位10組の“推し”の所属事務所へ、「プリングルズ バターキャラメル」とともに集まった応援メッセージを差し入れするということです。キャンペーンの開催期間は11月4日午後11時59分まで。

さらに、11月3〜4日、東京・渋谷マークシティマークイベントスクエアに同商品のパッケージをそのまま大きくした「差し入れポスト」が設置。来場者はオリジナルメッセージカードに“推し”への熱い思いや応援コメントを書き込み、ポストに投函することでキャンペーンに参加もできます。「差し入れポスト」が設置されたポップアップイベントの営業時間は両日ともに午前11時〜午後7時まで。入場料は無料です。

