トランプ米大統領が2日（現地時間）、中国が台湾に軍事行動をすれば米国は台湾を防御するかという質問に対し、「彼（中国の習近平国家主席）はその答えを知っている」と明らかにした。

米CBSニュースが事前に公開した映像によると、トランプ大統領はこの日放送予定のCBS番組「60分」のインタビューで、「習主席が軍事行動をすれば米軍に台湾防御を指示するのか」という質問に「そのことが発生すれば分かるはず」とし、このように答えた。

トランプ大統領は「昨日の対話（10月30日に釜山で行われた米中首脳会談）でこれに関しては議論されなかった」とし「人々はこれに少し驚いたが、習主席はそれをよく理解しているので一度も言及しなかった」と話した。

このインタビューは先月31日にフロリダ州パームビーチにあるトランプ大統領のマールアラーゴの自宅で行われた。トランプ大統領がいう「前日の対話」とは韓国で行われた習主席との米中首脳会談だ。

CBS放送はこの日晩にインタビューの全体内容が放送される前、一部の映像をユーチューブチャンネルなどで事前公開した。

トランプ大統領は「習主席が理解している内容は何か」という追加の質問に「私の秘密をすべて公開することはできない。何かが発生すればどうするかを一つ一つ話す人にはなりたくない」として即答を避けた。

ただ、「彼ら（中国）はどんなことが起きるのかを知っている」とし「彼（習主席）と彼の側近は公開的に『トランプが大統領である間には我々は決していかなる行動もしない』と話してきた。なぜなら彼らはその結果が何かを知っているため」と述べた。

トランプ大統領はその間、自身が大統領である限り習主席は台湾侵攻をしないと繰り返し話してきた。先月20日にも中国の台湾侵攻の可能性に関する質問を受けると、「習主席と関連してそんなことが起きるとは全く見ていない。我々は台湾問題などに関連して非常にうまく過ごすことができると考える」と話していた。

このようにトランプ大統領は台湾防御意志を何度か公開的に表したバイデン前大統領とは違い、台湾防御について確答は避けながらも在任中に台湾関連の非常状況は発生しないという自信を表している。

一方、トランプ大統領は移民関税執行局（ICE）の移民取り締まりについて「まだ十分できていない」とし、より一層強力な移民取り締まり政策を予告した。

続いて「彼ら（ICE）はバイデン大統領とオバマ大統領が任命した進歩性向の判事らによって制約を受け、まだ十分にできていない」と主張した。また、現在のICEの高強度移民取り締まり方式について「（不法移民の）人々を送り出さなければいけないので問題はない」と評価した。