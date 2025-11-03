〈〈小学生ギャル→職人ギャルに〉「ネイルが仕事中に折れることもあります」多いときは週6で建築現場に…『egg』専属モデルの中卒ギャル（17）が明かすハードすぎる日常〉から続く

ギャル雑誌『egg』の専属モデルとして活動するかたわら、多い時には週6日、現場仕事である建物の内装を仕上げる「クロス屋さん」で働いている「らん」さん（17）。さらに飲食店でのアルバイトもこなし、毎月10万円ほどを実家に入れているという異色の「真面目な職人ギャル」だ。

らんさんがギャルに目覚めたきっかけは、同じくギャルだった母が愛読していた『egg』だったという。そこから小2で金髪に染め、小3で地下アイドルデビュー、さらに中学生で専属モデルの座を勝ち取ったらんさんのこれまでを振り返ってもらった。



小学生のときにギャルに目覚めた、らんさん ©平松市聖／文藝春秋

ギャルだった母が持っていた『egg』がきっかけに

――らんさんが「ギャル」に憧れるようになったきっかけを教えてください。

らん 多分小学校に進学する前だと思うのですが、お母さんが愛読していた『egg』を読んだんです。そこに載っている女の子たちを見て「かわいい！」と思ったのがきっかけだったかもしれません。

――お母さんが『egg』読者だったのですね。

らん はい。お母さんは今42歳で“安室ちゃん”全盛期の世代で。お母さん自身、ギャルブランドの『アルバローザ』が大好きなギャルだったそうです。

――ギャルに憧れて、らんさんが実際に行動を始めたのはいつ頃ですか？

らん 小学2年生のときです。『egg』に出てくるギャルはみんな明るい髪色だなと思って、金髪に染めてみました。

――周囲の反応はどうでしたか？

小2で金髪、周囲の反応は？

らん 学校の先生からは「周りと違うことをすると、らんさんが嫌な思いをするかもしれないよ」と心配されました。でも、当時私が通っていた小学校は、外国人の子が多かったんですよ。髪の色も肌の色もいろいろな子がいたから、髪を染めていてもそこまで浮かなくて。私が金髪にしようが、ギャルメイクをしようが、変わらず仲良くしてくれる子が多かったですね。

――らんさんが「髪を染めたい」と相談したとき、ご両親からは何か言われましたか？

らん 親からは「やりたいことは、やったらいい。でも、“中身”はしっかりしなさい」と言われました。やりたいことは否定しない。でも、小学生で髪を染めると「変わっている」「不良」と思う人は、必ずいる。そのときに、中身がちゃんとしてないと、そのまま「ダメな子」って印象を持たれてしまう。そうならないように意識しなさい、自分をしっかり持ちなさい、と。

――ギャルとしてのメイクやファッションだけでなく「モデルになりたい」と思ったのはいつ頃ですか？

らん 小学3年生の時に、TGC（東京ガールズコレクション）を見たのがきっかけです。ランウェイを歩いているモデルさんが、キラキラしていて、すごくかっこよく見えて。「私もこんな風になりたい！」と思いました。

毎朝7キロのランニング、アスリートのような食事……親と二人三脚で目指したギャルモデル

――ギャルモデルというより、まずはランウェイモデルに憧れたんですね。夢のために、何か始めたことはありますか？

らん モデルになるには体を鍛えなきゃと思って、お母さんと一緒に毎日ランニングを始めました。最初は錦糸町から押上のスカイツリーぐらいまでだったんですけど、だんだん距離が伸びて、浅草まで往復7キロくらい、走るようになりました。

――毎朝7キロ……。一緒に走っていたお母さんもすごいですね。

らん 私がモデルになりたいと伝えたら「やるなら本気で応援する」って言ってくれて。ランニング以外でも、いつの間にか食事が鶏胸肉中心のアスリートみたいなメニューになって（笑）。お父さんとお兄ちゃんも、その頃から私の夢を応援してくれていましたね。

――その他に、何か活動はされていましたか？

らん 小3の時に竹下通りでスカウトされて、地下アイドルのような活動を一瞬だけしていました。「モデルになるには、まずアイドルとして知名度を高めるのも手だよ」と言われて「確かに」とは思ったんですが、グループが割と清楚系な感じで……。オリジナルの曲でパフォーマンスとかもしていたんですけど、自分のキャラとは違うので、やめました。

中学生で「優等生」にキャラ変も、2年生でギャルに戻った

――中学校に進学するときも、金髪のままで？

らん 実は中学校に上がるタイミングで、髪を黒く染め直したんですよ。校則とかも、小学校より厳しそうだなって思って。毎日走っていたおかげか徒競走はいつも上位だし、成績も良い方だったし、中学1年生の頃は学級委員もしていて、結構“キャラ変”しましたね。

――いわゆる優等生ですね。

らん 自分では言いにくいですが、そうだったかもしれません。でも、いくら学校のルールとはいえ、自分らしい格好ができないことにだんだん息苦しさを感じてきて……。

ちょうど『egg』の読者モデルを始めたこともあって「夢を叶えたいなら、周りから何を言われようと、普段から自分らしくいなきゃ」と、中学2年生の夏休み明けに、髪を染めてギャルメイクをして、登校したんです。そしたら、校門から一歩中に入った瞬間に先生から呼び出されたんです。「どうしたの！？」って。

――これまで模範的な生徒だったからこそ、先生も驚きますよね。

らん 私も先生と話し合いましたし、お父さんも学校に来て説明してくれました。その結果「別室登校なら」という条件で、ギャルの格好のまま通うことを認めてもらえたんです。

でも、それだと友達とかかわれないですよね。「勉強するだけなら家でもできるのに、学校に行く意味があるのかな」と思い、そこからほとんど学校に行かなくなりました。

「なんで私は選ばれなかったんだろう？」と考えて気づいたこと

――学校へ行かない時間は、何をしていたんですか？

らん 本格的にeggの専属モデルを目指そうと思って、いろいろ取り組みました。まず、専属モデルになるためには、オーディションで選ばれる必要があります。配信アプリのポイント数が多い順に3人まで面接に行けて、面接を経て最終的に1人に絞られるんです。だから、まずは面接に行くために毎日何時間も配信していましたね。

面接で選ばれるために、モデルの研究をしたり、ランニングで体作りも続けたりして、学校には行っていなかったけど、毎日忙しかったです。

――オーディションは、何回受けたのでしょうか？

らん 3回受けて、2回目は面接落ち。3回目で、やっと合格しました。

――2回目も、最後の3人まで選ばれたのですね。

らん いつもは1人しか選ばれないのに、そのときは3人の中から2人選ばれたんです。つまり、最終選考で落ちたのは、私だけだったんですけど、それがすごく悔しくて。

「なんで私は選ばれなかったんだろう？」「受かった2人と比べて、何が足りなかったんだろう？」って考えました。そして、「ギャルとしての強みが足りない」ことに気がついたんです。

（仲 奈々）