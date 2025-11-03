オラキオ、2007年式4.2万キロ極上『ポルシェ』に感激 芸歴26年、月8万円で購入へ？「遅れてきた『細かすぎて…』優勝記念」
ピン芸人のオラキオ（48）が、3日までに公開された「グーネット」のYouTubeチャンネルに出演。新たな愛車として『ポルシェ』購入を宣言し、“愛車候補”を前に迷い続けた。
【動画】オラキオが感激した、2007年式4.2万キロ極上『ポルシェ』の全貌
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）、同チャンネルの担当・榎本氏の初愛車と、これまで車探しをしてきた同チャンネルの人気シリーズ「クルマを買う！」にオラキオが参戦。現在の愛車、通称“ボロファイア”（＝走行距離20万キロの2010年式トヨタ『ヴェルファイア』20系）に加え、「月5万円以内の支払いで」「頭金100万円」という条件で、憧れのポルシェを探しに行くことを宣言。前回『ポルシェ』の996、997、986、987の専門店を訪れ、パステルイエローの1998年式の極上ポルシェ『911 カレラ』（996型）にすっかり魅了されていた。
今回はイエローの996の隣に置いてあったミッドナイトブルーの『911 カレラS』（997型）を見ていくことに。かわいいイエローの996に対し、大人な色味だが「（色だけなら）イエロー。せっかくポルシェ乗るなら人とかぶらない方がいい」と『996』に惹かれていることを告白。だが「ミッドナイトブルーは夕陽に映える」といわれると「やっぱりミッドナイトブルーで」と迷っている様子をうかがわせた。
同車が『カエラS』であり少しグレードがあがることを説明されると「走りのことを考えたことなかった」と感激の様子。赤いブレーキキャリパーや、後ろ姿に「本当にかっこいい」と絶賛。カメラ回っているのを忘れて「いつまででも見たい」と本音をのぞかせた。
2007年式で走行距離4万2000キロと聞くと「僕が『細かすぎて…』で優勝したころですかね」「遅れてきた優勝記念」と振り返りつつ、運転席に乗ってみることに。「うーわ、かっこいい！！」と絶叫。愛妻のヨーコさんが隣にいることを想定し、「ヨーコ、久しぶりにドライブ行っちゃおうか」とカメラ目線で言うと、「※ちなみに愛妻は中学の同級生です」と説明のテロップが入った。さらに、エンジンをかけると、その音に感激した。
入庫したばかりでまだ値段が付いていないという同車の、おおよその販売価格として井戸田に教え、井戸田は指でこっそりオラキオに伝えた。パステルイエローの『996』よりも高い金額に、「まぁまぁ」と平静を装うオラキオ。頭金100万円の84回払いという条件に当てはめて計算した金額が約8万円であると聞くと「愛犬のトリミングを2ヶ月に1回にして、ブラッシング頑張る」と伝えた。
そして、次回の動画で試乗することが伝えられた。
