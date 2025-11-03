〈〈元小学生ギャル〉小2で金髪、小3で地下アイドル→中卒で就職→実家に10万円納める“真面目すぎるギャル”に…建築現場で働く『egg』専属モデル（17）の素顔〉から続く

ギャル雑誌『egg』の専属モデルとして活動するかたわら、多い時には週6日、現場仕事である建物の内装を仕上げる「クロス屋さん」で働いている「らん」さん（17）。さらに飲食店でのアルバイトもこなし、毎月10万円ほどを実家に入れているという異色の「真面目な職人ギャル」だ。

【ギャップすご!!】建築現場で働く「職人モード」のらんさんをじっくり見る

らんさんは、昨今増えている「平成ギャル」の第一人者でもある。自身の平成に対する思いや、ギャルとして活動する上で楽しいこと、モヤモヤしていることなどを聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



「平成ギャル」の第一人者を自負する、らんさん ©平松市聖／文藝春秋

「うさギャル」「超ハッピーギャル」……多様化するギャル業界

――らんさんは現在、盛り髪に肌を焼いた「平成ギャル」として活躍されています。ギャルにもさまざまなジャンルがありますよね。

らん ありますね。うさぎが好きな「うさギャル」とか、とにかくポジティブな「超ハッピーギャル」とか。最近は、私みたいな平成ギャルが増えてきました。

――らんさんは、もともと「平成」が好きだったんですか。

らん はい。お母さんの影響もあって、昔から平成に関するものが大好きでした。肌を焼いて、盛り髪をして「アルバローザ」の服もよく着ていましたし。でも、当時は単に好きという思いがあっただけで、それが「私らしさ」だと気づいていませんでした。

『egg』の専属モデルになるための面接も、全部で3回受けたんですけど、最初の2回は「きれい系」のギャル服を着て行ったんですよね。特技や強みを聞かれても、うまく答えられなくて、面接を受けた3人のうち、私だけが落ちたこともありました。今振り返ると、私らしさがあんまりなかったなと。

それで、3回目は「平成ギャル」を全面に出そうと決めました。髪型や服装を平成っぽくするのはもちろん、昔の『egg』を読み込んだり、お母さんやお父さんに平成の話を聞いたり。当時のドラマや音楽も研究しました。「平成ギャルでは誰にも負けない」って気持ちで臨みました。

「平成ギャルは私が流行らせた」

――3回目の面接で、専属モデルに合格したときは、どんな気持ちでしたか？

らん 特に何も言われずに撮影で呼び出されて、その場で不意打ちみたいに「専属になったよ、おめでとう」と言われて、驚きました。面接をしてくれた『egg』の編集長が「盛り髪とか、他の人にない強みがあって良いね」と言ってくれて、自分の好きなものや、貫いてきたものが認められて、本当にうれしかったです。

合格したことを親に連絡したら、お父さんが仕事帰りに大きなケーキを買ってきてくれました。それで、家族みんなでお祝いしてくれたのも、うれしかったですね。

――ずっとらんさんの夢を応援してきたからこそ、ご家族もとてもうれしかったでしょうね。

らん ただ、合格したとはいえ最初はなかなか世間に平成ギャルを受け入れてもらえなくて……。当時は、「きれいめギャル」が流行っていたんです。「盛り髪しすぎると、ファッションページに載せづらい」と、シンプルなヘアスタイルに直すように言われることも少なくありませんでした。

それでも盛り髪を続けていたら、平成ブームが来て。今では「もっと盛り髪にしてほしい」とリクエストをもらうこともあるんですよ。

――それはうれしい変化ですね。

らん 正直、「私が平成ギャルを流行らせた」と思っています（笑）。だって、数年前に「平成ギャル」として誌面に出ていたモデルは、私くらいでしたから。

――平成ギャルが流行り始めてから、具体的に感じている変化はありますか？

らん あります。最近は、街中でも盛り髪の子を見かけるようになりました。あとは、街を歩いていると、私のお母さんと同世代の方から「懐かしい！」と声をかけられることが増えました。渋谷にいると、外国人の方から「写真撮っていい？」と聞かれることもあります。

――日本のギャル文化は、海外の方にも注目されているんですね。

らん そうみたいです。自分が好きでやっていることが、誰かの思い出と繋がっていたり、カルチャーとして注目されたりするのは、素直にうれしいです。

――一方で、ギャルの外見をしていることで、何か苦労されることや、大変なことはありますか。

ギャルとして活動していて「モヤモヤ」すること

らん やっぱりありますね。「頭が悪そう」とか「礼儀がなってなさそう」とか、思われやすいなって。例えば、撮影で初めてお会いした方に挨拶したり、敬語を使ったりすると「ギャルなのにしっかりしてるね」と言われることがあるんです。私にとっては当たり前のことなのにな、とちょっとモヤモヤしてしまいます。

でも、だからこそ、ちゃんとしなきゃいけないって。当たり前ですけど、ギャルにだっていろんな人がいます。外見と中身は関係ないということを、少しずつ広めていきたいですね。

――『egg』の専属モデルになって、約2年が経ちました。「モデルの世界は厳しい」と聞くことも多いですが、大変だったことはありますか？

らん 大変というか、上下関係はしっかりしているなと思います。でも、私としてはそこまで大変だと思ったことはなくて。元々、親から「目上の人には敬語を使う」とか、「上下関係を大切にする」と厳しく教えられてきたので、そこはスムーズに馴染めました。

――憧れのギャルモデルになってみて感じている、この仕事の「楽しさ」はなんですか？

らん もう、全部楽しいです！ この仕事なら、ファッションも、メイクも「自分が好きなこと」を貫けますから。たま〜に他の系統も試してみたくなるんですけど、「やっぱり私は平成ギャルが一番好きだな」と思います。そして、そんな私を好きと言ってくれる人たちがいる。それは、本当に幸せなことだと思っています。

目指すは「ギャルモデルのトップ」

――『egg』専属モデルとしても忙しいかたわらで、クロス屋さんの仕事や、飲食店のアルバイトもこなされています。かなりハードにも見えますが、らんさんの原動力には何があるんでしょう。

らん 「ギャルモデルのトップ」になるためには、撮影がないときでも、身の回りはしっかりしていたいですし、そのためにはやっぱりお金が必要です。もちろんお金だけではなく、ここまで育ててくれた親にお礼がしたいという思いもありますけど、とにかく一生懸命働いています。

――「ギャルモデルのトップ」とは、どんなモデルですか。

らん 100人中100人が「ギャルモデルって言ったら、らんちゃんだよね」と言われる存在ですかね。今で言うなら、ゆうちゃみさんやみちょぱさんのような。そのためには、モデルとしての実力はもちろん、トークとかタレント面の技術も磨いていかないといけないし、まだまだやることはたくさんあるなって思っています。

最近「らんちゃんのコーデを真似しました」と言ってくれる方が増えてきて。私を通じて平成ギャルが広まっているなって実感できて、すごく嬉しいんです。これからも、トレンドはどんどん変わっていくと思います。「平成ギャルなんて時代遅れだよ」と言われるかもしれない。でも、私は自分の「好き」を信じたいし、貫きたい。その先に、私の目指すギャルモデルが待っているんじゃないかな、と思っています。クロス屋のお仕事もとても楽しいので、できる限り両立しながら頑張っていきたいですね。

（仲 奈々）