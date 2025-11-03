かわいすぎる柴犬の赤ちゃんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で297万回再生を突破し、「仕草すべてが悶絶級のかわいさ」「なんやこの可愛い生き物は…」「ニヤニヤが止まらん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：産まれて20日の赤ちゃん犬に『おはよう』と声をかけた結果…破壊力が高い『天使すぎる光景』】

産まれて20日の赤ちゃん犬

YouTubeチャンネル「柴犬みかんと白柴Q太郎の日常」の投稿主さんが紹介したのは、生後20日の赤ちゃん犬の姿です。赤ちゃんの名前は『笑太郎』くん。投稿主さんの家で暮らす『みかん』ちゃんがママとのこと。

投稿主さんは、笑太郎くんとみかんちゃんに「おはよう」の挨拶をするのが毎朝の日課なのだとか。笑太郎くんは、投稿主さんに「おはよう」と言われるたびに、キュンキュンとかわいい声でお返事をしてくれるのだとか♡まだ声にならない小さな鳴き声で応えてくれる様子は、悶絶級のかわいさです…！

ある日の朝は、みかんちゃんに甘えながらお返事することもあったそう。まだまだ赤ちゃんの笑太郎くん、これからどんな成犬になるのか期待が止まりません…！

天使すぎる光景にキュン♡

投稿主さんの家には、他にもたくさんの柴犬さんが暮らしています。笑太郎くんがケージを出て冒険していると、別のケージの中に他の柴犬さんがいました。「ちょっぴり厳しめ」だという姉の『ゆず』ちゃんです。

ゆずちゃんは、テコテコと近づいてきた笑太郎くんに、ちょっぴり威嚇をしたといいます。すると、笑太郎くんは身をこわばらせてビックリ！思わず泣き顔になってしまったとか…♡

たくさんの家族に見守られ、ときに叱られながら、スクスクと育っている笑太郎くんなのでした！

この投稿には「キュンキュン鳴くのたまらんわ…」「愛情深さに癒されました」「ただただ抱きしめたくなります」といったコメントが寄せられています。

現在の姿もご紹介！

現在、笑太郎くんは立派な成犬に！！家族犬とプールを楽しめるほど、すっかり馴染んでいるそうです。コロコロムチムチだった体型もしっかり引き締まり、凛々しく逞しい顔立ちに…♡

この日のプールには、母であるみかんちゃんも来ていました。みかんちゃんも変わらず元気で、子供たちと仲睦まじく過ごしているそうです。変わらない親子の関係性に、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした。

YouTubeチャンネル「柴犬みかんと白柴Q太郎の日常」には、他にも柴犬たちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬みかんと白柴Q太郎の日常」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。