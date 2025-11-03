【台風情報】台風25号に続き あす（4日）にも新たな「熱帯低気圧＝台風のたまご」の見込み 台風へ発達するかについては今後の気象情報に注意を 【気象庁 3日 午前11時発表】
台風のたまご「熱帯低気圧」発生か？
気象庁によりますと、あす（4日）午後9時の予想天気図において、カロリン諸島付近に“台風のたまご”にあたる「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです【画像①】。
さらに台風へと発達するかについては、今後の気象情報に注意してださい。
