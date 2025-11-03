【今週の運勢】2025年11月第2週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

「やっぱり辞めた」で、
「じゃあ、どうする？」を考える。

世の中は保守化へ向かい、勢いを持て余しそう。

すっかりソノ気でいたのに、ハシゴを外されるようなガッカリがありそうです。

でも、まったく想定外かといったら、そうではないはず。「なんだかダメになりそう」「話が変わりそう」な予感はあったのでは？ すかさず、プランBを提案できれば、そちらに流れが移っていきます。結果的に、ダメになってよかったねになることも。柔軟な発想と応対、ピンチをチャンスに変えるしたたかさを発揮していきましょう。

オフは、サウナで整う、ぼんやり歩くなど忘我タイムを。

愛は、スキンシップを心掛けて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)