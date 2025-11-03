おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
「じゃあ、どうする？」を考える。
世の中は保守化へ向かい、勢いを持て余しそう。
すっかりソノ気でいたのに、ハシゴを外されるようなガッカリがありそうです。
でも、まったく想定外かといったら、そうではないはず。「なんだかダメになりそう」「話が変わりそう」な予感はあったのでは？ すかさず、プランBを提案できれば、そちらに流れが移っていきます。結果的に、ダメになってよかったねになることも。柔軟な発想と応対、ピンチをチャンスに変えるしたたかさを発揮していきましょう。
オフは、サウナで整う、ぼんやり歩くなど忘我タイムを。
愛は、スキンシップを心掛けて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「やっぱり辞めた」で、
