「赤ちゃんのもとへ」真美子さん、WS優勝直後のドジャース夫人集合写真に不在で「真美子さんいないのね」
ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは11月3日に投稿を更新。ワールドシリーズ優勝直後の集合写真を公開しました。
【写真】真美子さん不在の集合写真
4月には第1子を出産した真美子さん。コメントでは「真美子さんは、赤ちゃんのもとへ戻ったのかな」との声もありました。ほかにも「真美子さんいないのね」「感動をありがとう 皆さんの支えがバワーです」「奥様方々…おめでとうございます」「ワールドシリーズ連覇おめでとうございます」「勝利の女神さまに勝利をプレゼントしたドジャースは最高です」などのコメントも寄せられています。
(文:宍戸 奏太)
「勝利の女神さまに勝利をプレゼント」同アカウントは「WORLD SERIES CHAMPS!!!!!!」とつづり、1枚の写真を投稿。優勝直後のグラウンドで撮影した、選手夫人たちの集合写真を公開しました。ユニフォームやキャップを着用した夫人たちが笑顔を見せる中に、大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿は見えず。
最前列に写る真美子さんに反響夫人たちの集合写真をたびたび投稿している同アカウント。優勝が確定した第7戦の直前に公開した集合写真では、真美子さんの姿もありました。さらに第5戦前に公開した写真では真美子さんが最前列に座り、コメントでは「真美子さん今日は座ってる」「真美子さん女神様パワーで勝利を」などの反響が寄せられています。選手の活躍を支える夫人たちの投稿からも目が離せませんね。
