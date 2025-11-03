バラエティー力が高いと思う「STARTO社所属の40,50代タレント」ランキング！ 2位「相葉雅紀」、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。
多くのタレントが在籍する「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）ですが、今回は40、50代のベテランに限定したランキングとなります。
この記事では、「バラエティー力が高いと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが、支持を集めたのでしょうか？
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、嵐の相葉雅紀さんでした。相葉さんは、1999年に嵐のメンバーとしてメジャーデビューしています。
グループの中ではバラエティー番組への出演が多いメンバーで、『天才!志村どうぶつ園』（日本テレビ系）や『トーキョーライブ22時』（テレビ東京系）などに出演して人気に。現在も、『相葉マナブ』（テレビ朝日系）、『相葉◎×部』（フジテレビ系）、『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）、『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）の総合司会などを担当しています。
また、『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレビ朝日系）のレギュラー放送がスタートするなど、常にバラエティー番組で人気が高いアイドルです。
回答者からは、「バラエティーで必ず見かける。臨機応変に対応する力があると思う」（40代女性／大分県）、「冠番組を多く持っていたり、リアクションが大きく画面映えする印象が強い」（20代女性／愛知県）、「天然で明るいキャラクターと、癒やし系のムードメーカーとしての存在がある」（40代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、SUPER EIGHTの村上信五さんでした。村上さんは、2004年に関ジャニ∞のメンバーとしてメジャーデビュー。主にバラエティー番組で活躍し、『ヒルナンデス！』や『宝探しアドベンチャー 謎解きバトルTORE!』（ともに日本テレビ系）などで人気を集めます。
さらに、『ありえへん∞世界』（テレビ東京系）や『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）への出演で、司会者として大ブレーク。『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に「キャプテン」として出演し、『東京2020オリンピック』（フジテレビ系）ではメインキャスターを務めるなど、司会として大活躍しています。
回答者からは、「関西のノリでバラエティー向きだと思う」（40代女性／群馬県）、「多くのレギュラー番組を持ち、進行もガヤもなんでもこなせるから」（20代男性／大阪府）、「MCが上手い。関西のノリだけど、関東でも不快にならない」（30代女性／奈良県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：相葉雅紀（嵐）／64票
1位：村上信五（SUPER EIGHT）／141票
