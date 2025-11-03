2025年11月第2週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。

星座と星座の境界線上に惑星がかかっていると、心理的なプレッシャーがかかります。

今週末、ようやく、逆行している天王星がおうし座に戻って、私たちをヤキモキさせていた「どっちなんだよ？」は一段落するでしょう。安全策、守りに入った判断になることが多く、ガッカリしそうですが、すべてはプロセス。手堅くいきましょう。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

「やっぱり辞めた」で、
「じゃあ、どうする？」を考える。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

うれしいサプライズが！
大きなバッグでお出掛けを。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

「ま、いっか」で、
イージーゴーイング。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

リセット＆リスタート。
もう一度始めましょう。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

番狂わせがありそう。
ピンチヒッターを引き受けて。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

アンテナを張って。
現状脱出の手がかりが！

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

運気は活性化。
時間で始め、切り上げて。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

視界良好。
年末までのプランニングを。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

ミニマム化。
好きと大事なことに特化して。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

“秒”でジャッジを。
直感を研ぎ澄ます。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

多忙な1週間。
保険をかけて。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

欲張りさんにツキが。
現在、未来、両方狙う。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)