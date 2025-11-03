「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
星座と星座の境界線上に惑星がかかっていると、心理的なプレッシャーがかかります。
今週末、ようやく、逆行している天王星がおうし座に戻って、私たちをヤキモキさせていた「どっちなんだよ？」は一段落するでしょう。安全策、守りに入った判断になることが多く、ガッカリしそうですが、すべてはプロセス。手堅くいきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「やっぱり辞めた」で、
「じゃあ、どうする？」を考える。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）うれしいサプライズが！
大きなバッグでお出掛けを。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）「ま、いっか」で、
イージーゴーイング。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）リセット＆リスタート。
もう一度始めましょう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）番狂わせがありそう。
ピンチヒッターを引き受けて。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）アンテナを張って。
現状脱出の手がかりが！
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は活性化。
時間で始め、切り上げて。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）視界良好。
年末までのプランニングを。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ミニマム化。
好きと大事なことに特化して。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）“秒”でジャッジを。
直感を研ぎ澄ます。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）多忙な1週間。
保険をかけて。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）欲張りさんにツキが。
現在、未来、両方狙う。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)