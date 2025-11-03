沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会に認定された古謝（こじゃ）景春市長（７０）が、不信任決議を受け、市議会を解散したことに伴う市議選（定数２０）が２日、告示され、前議員１７人、元議員１人、新人７人の計２５人が立候補した。

古謝市政の継続の是非が最大の争点となる。投開票は９日。

古謝氏は１０月６日に市議会を解散。市議選後の市議会で、３分の２（１４人）以上の議員が出席し、不信任決議案に過半数が賛成して再び可決された場合、古謝氏は失職し、５０日以内に市長選が行われる。失職を回避するには７人以上の欠席か、同議案への否決が必要となる。

読売新聞など報道機関９社が告示前に共同で実施したアンケートでは、出馬した２５人のうち、再び不信任決議案が提出された場合に「賛成」する意向を示したのは２１人、「反対」は１人、「未定」は２人、「無回答」が１人。この情勢が続けば、古謝氏は失職する公算が大きい。

この日、不信任に賛成の意向を示す候補者の一人は市内の商業施設前でマイクを握り、「市議会の解散は大義がない。２度目の不信任案を可決し、新しい南城市を築くことを約束する」と訴えた。別の候補者は第一声で不信任には直接触れず、「市の元気を取り戻し、住みやすい地域づくりを進めるために全力を注ぐ」と決意を述べた。

一方、不信任に反対の候補者は支持者らを前に、第三者委が古謝氏の辞職を求めたことに触れ、「第三者委の提言に政治が動かされたら民主主義は終わる」と強調した。買い物帰りの女性（６０）は「注目されている選挙。市民の一票も問われていると思って、どの候補に入れるべきか見極めたい」と話した。

失職なら出馬…古謝市長意欲

南城市議選が告示された２日、古謝景春市長（７０）は同市内で報道陣の取材に応じ、改選後の市議会で再び不信任決議案が可決されて失職した場合、市長選に出馬する意向があるかを問われ、「そうです。はい、それはしっかりやる」と意欲を示した。

片山善博氏「議会解散はお門違い」

学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の前市長や、女性問題で混乱を招いた大阪府岸和田市の前市長など、首長個人の問題で議会から不信任を突き付けられながら、議会を解散し、議員選挙になるケースが目立っている。

前鳥取県知事で大正大の片山善博特任教授（地方自治論）は「議会解散は、政策を巡る首長と議会の対立を想定しており、首長の資質が問われているのに議会を解散するのはお門違いだ」とした上で、「市議選となった以上、各候補者は現市長への支持、不支持の姿勢が問われることは間違いない。選挙戦では、改選後に不信任決議案が提案された場合の賛否を鮮明にし、その上で市政で果たす自身の役割について有権者に示すことが求められる」と話している。