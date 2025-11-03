¥æ¡¼¥ß¥ó¡¡µìÀ«¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤½¤³¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT-JAM¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µì·ÝÌ¾¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î18Æü¤Ë¡¢40ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWormhole / Yumi AraI¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¡£º£²ó¤Ï¡ÈAI¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢50Ç¯´Ö¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÈÂè3¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¼¡É¤òÀ¸À®¡¢AI¤ÈµìÀ«¤Î¹Ó°æÍ³¼Â¤ò³Ý¤±¤¿Ì¾µÁ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¡È¤ªÁ°¤ÎµìÀ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©A¤ÈI¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤«»×¤·¾¤¤·¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç²»¸»¤òÊ¹¤¤¤¿SUPER¡¡EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤â¹¥¤¤ÊÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤¢¤Î»þÂå¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¡£¤½¤Î»þÂå¤òÎ¹¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ã¤ÆÇ¯Âå¤Ç¤³¤¦¡Ê½Ä¤Ë¡ËÀÚ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²£ÀÚ¤ê¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤Í¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤â¤¦¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¡È¹Ó°æÍ³¼Â¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£